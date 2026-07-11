Crisis energética interrumpe la señal de radio y televisión en Matanzas

La falta de electricidad y la escasez de piezas de repuesto volvieron a afectar las transmisiones en la provincia

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La crisis energética que atraviesa Cuba volvió a golpear este sábado las comunicaciones en Matanzas, donde la señal de radio y televisión sufrió interrupciones y pérdida de calidad debido a la falta de electricidad y a la escasez de piezas de repuesto para reparar equipos esenciales, reconoció la División Territorial de RadioCuba a través del periódico oficial Girón.

La afectación se produjo apenas un día después del cuarto colapso total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en lo que va de 2026.

En su comunicado, RadioCuba atribuyó los problemas a las recientes caídas del SEN y aseguró que sus operarios y de la estatal y única Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa) trabajaban para recuperar el servicio "en medio de un escenario complejo".

Captura de Facebook/periódico Girón

Mientras duró la avería, la entidad informó que la señal de televisión podía sintonizarse por el canal 51 en el área de Matanzas y por el canal 20 en Colón.

Horas después, la Dirección Territorial de RadioCuba comunicó el restablecimiento de las frecuencias habituales de radio y televisión en la provincia.

La interrupción de las transmisiones se produjo después de que el SEN colapsó el viernes tras un fallo en la línea de 220 kV entre Santa Clara y Sancti Spíritus.

En ese momento, el sistema operaba con apenas 935 MW de disponibilidad frente a una demanda de 3,100 MW, reflejo de la extrema fragilidad de la generación eléctrica en la Isla.

Matanzas figura entre los territorios más afectados por la crisis energética. En los días previos al apagón nacional, algunos circuitos acumularon hasta 96 horas consecutivas sin electricidad.

Además, la provincia registra ocho subestaciones fuera de servicio y 63 transformadores dañados, una situación que ha deteriorado progresivamente el funcionamiento de otros servicios esenciales.

Las dificultades en la radiodifusión tampoco son nuevas. Desde julio de 2025, la propia RadioCuba había reconocido que los transmisores de la provincia funcionaban por debajo de su capacidad debido a la falta de materias primas para reparar los equipos.

La situación se repite en otras regiones del país. En mayo, el centro de transmisiones de Boniato, en Santiago de Cuba, quedó fuera de servicio por los déficits eléctricos y la escasez de combustible.

Dos meses antes, una avería en la central termoeléctrica Antonio Guiteras dejó sin señal de radio y televisión a las provincias comprendidas entre Camagüey y Pinar del Río.

El propio director general de RadioCuba, Leonardo Vázquez, admitió en mayo que los grupos electrógenos acumulan años de explotación y presentan un elevado desgaste, mientras que buena parte de los equipos de radiodifusión son energéticamente ineficientes, un diagnóstico que refleja el deterioro de una infraestructura cada vez más vulnerable a los continuos colapsos del sistema eléctrico.