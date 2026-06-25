Muere en Santiago de Cuba el reconocido locutor y profesor Ángel Miguel Alea Casadeval

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Ángel Miguel Alea Casadeval, el locutor y profesor conocido cariñosamente como «El Profe», falleció este jueves en Santiago de Cuba a los 86 años, según anunció la emisora CMKC Radio Revolución.

Su muerte ocurrió alrededor de las 5:00 de la madrugada, dejando un vacío profundo en el gremio radial del oriente cubano.

Natural de San Luis, Santiago de Cuba, donde nació el 5 de julio de 1939, Alea Casadeval consagró más de seis décadas de su vida a la locución, la lingüística aplicada y la formación de comunicadores.

Su vocación se reveló desde la adolescencia: con apenas 14 años dio sus primeros pasos frente a un micrófono en una pequeña emisora de su pueblo natal.

Desde allí construyó una carrera que lo llevó por las cabinas de Radio Majaguabo y las emisoras CMKD, CMDH y CMKT, hasta consolidarse en la decana CMKC Radio Revolución.

En 1968 se incorporó al recién inaugurado canal santiaguero Tele Rebelde, donde ejerció como actor y locutor.

Fue el primer canal de televisión cubano con transmisiones originadas fuera de La Habana, y Alea Casadeval formó parte de su historia desde el inicio.

Como formador, su huella fue aún más duradera: guió a 17 generaciones de locutores en lingüística aplicada a la locución, siendo uno de los pilares de la enseñanza radial en el oriente del país.

En reconocimiento a esa trayectoria, la UNEAC le entregó la Placa Heredia en un acto celebrado en Santiago de Cuba con motivo del Día del Locutor.

En aquella ocasión, Alea Casadeval expresó: «La mayor satisfacción de un locutor es contribuir a que nuevas voces mantengan viva la tradición de la radio y la televisión cubana, porque la locución es también compromiso con la cultura y con el pueblo».

Gerardo Hourdayer, quien presidió el acto de entrega, señaló que el reconocimiento era «también un homenaje a la profesión, y un llamado a los jóvenes estudiantes de periodismo a nutrirse de la experiencia de quienes han dedicado su vida al arte de la palabra».

La emisora CMKC subrayó en su nota que «a sus 86 años, Ángel Miguel Alea Casadeval deja un vacío irremplazable en el universo radial cubano» y que «su ejemplo, su sabiduría y su inconfundible voz perdurarán en la memoria y el corazón de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y aprender de él».

Su partida se suma a una racha de pérdidas que ha golpeado a la radio cubana en los últimos meses.

En mayo de 2025 falleció el locutor Noel Pérez Batista, también de CMKC, a los 93 años. En septiembre de ese mismo año murió René Luis Romero Oramas, voz emblemática de Radio Reloj.

En noviembre, falleció Lilia Rosa López, locutora de Radio Habana Cuba con 92 años. Y en mayo de 2026, murió Santiago Ramírez Frías, con más de cinco décadas en la radio cubana.

«El gremio de la locución y el Sistema de la Radio en Santiago de Cuba está de luto», concluyó CMKC Radio Revolución en su comunicado.