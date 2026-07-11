Escritora cubana sobre El Cangrejo: “Detrás de sus lujos está un pueblo hambriento que ya no puede aguantar más”

Sayli Alba desmonta el discurso de El Cangrejo: "Ellos no son parte del pueblo"

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La escritora e investigadora cubana Sayli Alba Álvarez publicó en Facebook un texto contundente dirigido a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo, en el que le recuerda que sus lujos contrastan con el hambre, el calor y la desesperanza de millones de cubanos.

El mensaje de Alba Álvarez en Facebook llega en medio de una semana de críticas sin precedentes desatadas por la primera entrevista del nieto de Raúl Castro a un medio estadounidense, publicada el 6 de julio en USA Today, en la que se ofreció a negociar con el presidente Donald Trump, mientras aparecía vistiendo ropas de Hugo Boss, zapatillas Hermès y un Rolex Submariner.

"Solo le recuerdo, que detrás de sus lujos y bajo sus tenis está un pueblo hambriento, con calor y sin esperanzas y que ya no puede aguantar más. Ojalá alguien se lo dijera", escribió la autora, oriunda de Sancti Spíritus.

Captura de Facebook/Sayli Alba Álvarez

Alba no se limitó a señalar el contraste entre los privilegios de El Cangrejo y la miseria popular; también expresó alarma por la quiebra de los bancos cubanos, confirmada según ella por una periodista espirituana, y por la falta de agua, electricidad y alimentos que padecen los trabajadores estatales.

"Me preocupa no acceder al dinero y que ya sea un hecho que los Bancos Cubanos quebraron", escribió, y añadió que le ensombrece que "no exista un discurso que represente al pueblo" ni un funcionario del Consejo de Estado que "hable con sus propias palabras" y se identifique con el dolor de la gente.

La escritora también alude a la frase que El Cangrejo pronunció en su entrevista, "Me duele que mucha gente no pueda vivir como yo", y la interpretó como una confesión involuntaria.

"Dejó claro que él, que ellos, no son parte del pueblo y solo veo en esas palabras mucha hipocresía y un inmenso dolor de este lado", argumentó.

En su texto, Alba recordó además a Sandro Castro, nieto del dictador Fidel Castro (2016-2026), quien se hizo viral por aparecer bañándose en cerveza.

"Sandro Castro se bañó en la cerveza que nosotros no podemos tomarnos", escribió, al tiempo que señaló que "ya se nos pasó el asombro" de ese episodio y que ahora llega una nueva figura de la élite a ocupar el centro de la escena.

La voz de la escritora se suma a una cadena de reacciones críticas que incluyen al cantautor Israel Rojas, quien pidió disculpas públicas por haber sido "ingenuo" al no creer durante años las denuncias sobre los privilegios de la élite.

Asimismo, el humorista Ulises Toirac resumió el poder informal de El Cangrejo con una frase: "Un manotazo suyo en una mesa tumba más vasos que el manotazo de cualquier otro".

El presentador y propagandista del régimen Michel Torres Corona también arremetió contra El Cangrejo mediante un extenso texto en un medio uruguayo donde se desahogó y reconoció lo que la televisión oficial cubana le impide decir en pantalla.

El régimen respondió a través del primer ministro Manuel Marrero, quien acusó a los críticos de ejecutar "un plan bien diseñado para generar incertidumbre y desconfianza", mientras el funcionario del PCC Elier Ramírez Cañedo defendió al nieto más mimado de Raúl Castro como "interlocutor del lado cubano, por decisión de la máxima dirección del país".

No es la primera vez que Alba Álvarez alza la voz. En junio publicó un texto viral en el que cuestionó el sentido de trabajar en Cuba con un salario de 5,000 pesos cuando un saco de carbón cuesta 4,200 pesos y un pomo de aceite 1,800 pesos.