Israel Rojas rompe filas y cuestiona el papel de «El Cangrejo» en Cuba: «Mil disculpas. Me resistí a creer»

Raúl Guillermo Rodríguez Castro e Israel Rojas. Foto © Collage/Redes Sociales.

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El cantautor Israel Rojas, líder del dúo Buena Fe, reconoció este miércoles que fue «ingenuo» al no creer durante años las denuncias sobre los privilegios de la élite del poder en Cuba y pidió disculpas públicamente a quienes, según dijo, intentaron advertirle de esa realidad.

Su reflexión fue publicada en Facebook a propósito de la polémica desatada por Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «El Cangrejo», nieto de Raúl Castro, cuya reciente entrevista con el diario estadounidense USA Today ha provocado una oleada de críticas dentro y fuera de la isla.

El comentario surgió como respuesta a una publicación del abogado e historiador Ernesto Limia, quien sostuvo que la exposición mediática de El Cangrejo forma parte de una operación de «guerra cognitiva» contra Cuba. Aunque compartió ese texto, Rojas dejó claro que no coincidía con esa interpretación.

«Esa es la opinión de Ernesto Limia, al cual respeto y admiro. La mía es que en la revolución que yo conocí, los tipos como los de ese artículo gringo, Raúl Guillermo, siempre acababan mal. Nadie antes se había atrevido a tanto. Y tan mal como ellos terminaban quienes los amparaban, estimulaban, aupaban o toleraban», escribió.

En uno de los pasajes más comentados de su publicación, el músico pidió perdón a quienes le hablaron durante años de los privilegios de determinados sectores del poder y aseguró que se negó a creerlos.

«Qué vergüenza con nuestros científicos de las vacunas, los médicos sacrificados, los obreros de la UNE, los jubilados. Con todos aquellos que, de buena fe, me hablaron de estos fenómenos y yo me resistí a creer. Mil disculpas. He sido ingenuo», afirmó.

Rojas también cuestionó el contraste entre la ostentación de algunos miembros de la élite y el sacrificio cotidiano de millones de cubanos.

«Ninguna familiaridad ni jovialidad de un dirigente revolucionario puede excusar saltarse, ni siquiera simbólicamente, la institucionalidad del país. Detrás hay años de trabajo en la base, gente que ha dado la vida por servir a la nación», escribió.

El caso de «El Cangrejo»

La reacción del cantante llega después de la entrevista en la que el coronel del Ministerio del Interior y nieto de Raúl Castro aseguró estar dispuesto a negociar directamente con el presidente Donald Trump el futuro de Cuba.

La entrevista generó una fuerte controversia no solo por sus declaraciones, sino también por la imagen proyectada por Rodríguez Castro, quien apareció luciendo un reloj Rolex Submariner, zapatillas Hermès y una camiseta Hugo Boss, además de afirmar: «Me duele mucho que las personas no puedan vivir como yo».

Sus palabras provocaron una ola de indignación en redes sociales, en un contexto marcado por apagones prolongados, escasez de alimentos y salarios que apenas alcanzan para cubrir las necesidades básicas.

Evoca el caso Ochoa

En su publicación, Rojas recordó la Causa Número Uno de 1989, proceso en el que fueron condenados el general Arnaldo Ochoa y varios oficiales del Ministerio del Interior, para cuestionar si siguen vigentes los principios éticos que, según él, inspiraban entonces a la Revolución.

«¿Sigue vigente el código de ética de los cuadros? Recuerdo los encendidos argumentos jurídicos y éticos —sobre todo éticos— del entonces fiscal Juan Escalona Reguera», escribió.

Y añadió: «Y entonces, de pronto, esto. Así, sin más. Ahora todo adquiere un sentido doloroso, una lógica indigna, injusta, indecorosa».

Las declaraciones del líder de Buena Fe se suman a un debate que ya ha alcanzado a figuras tradicionalmente cercanas al oficialismo.

Entre quienes reaccionaron figura el fotógrafo Kaloian Santos Cabrera, quien cuestionó públicamente el papel de El Cangrejo. «¿Qué carajo hace el nieto/escolta negociando los destinos de Cuba? ¿Quién lo puso ahí? ¿Con qué legitimidad?», escribió.

También este miércoles, María del Carmen Hernández Carús, madre de la jefa de Comunicación del Palacio de la Revolución, expresó su malestar en Facebook con un breve mensaje dirigido al nieto de Raúl Castro: «¿Alguien pudiera bajar de la nube a este muchacho? ¿Alguien pudiera mandarlo a callar?».

Israel Rojas, que en febrero de 2026 declaró que no lucharía por la dinastía Castro —aunque luego rectificó— y en junio pidió reformas políticas, cerró su comentario reafirmando sus convicciones pero trazando una línea: «No me arrepiento de ser revolucionario. No le he faltado a mi credo. Allá ellos».