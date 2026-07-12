Cruce confirmado: Inglaterra vs Argentina en Semifinales del Mundial 2026

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Inglaterra y Argentina se medirán en las semifinales del Mundial 2026 el miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, con un boleto a la final como premio.

El ganador de este duelo de semifinal avanzará a la gran final del 19 de julio en Nueva York. La otra llave enfrenta a Francia y España el 14 de julio en el AT&T Stadium.

El cruce recupera una de las rivalidades más cargadas de la historia mundialista: ambas selecciones no se han visto las caras en una Copa del Mundo desde Francia 1998, cuando Argentina eliminó a los ingleses por penales. Antes, en México 1986, Diego Maradona inmortalizó el duelo con la «Mano de Dios» y el «Gol del Siglo».

Inglaterra llegó a esta instancia como líder del Grupo L con 7 puntos (diferencia de gol +4), tras golear a Croacia 4-2, empatar 0-0 con Ghana y vencer 2-0 a Panamá.

En la fase eliminatoria, los «Tres Leones» superaron a RD Congo en dieciseisavos, a México 3-2 en octavos y a Noruega 2-1 en tiempo extra en cuartos, el viernes 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Jude Bellingham fue el gran protagonista ante Noruega con un doblete en los minutos 45 y 93 que selló la clasificación y lo consolidó como la figura del equipo en el torneo.

Argentina, por su parte, llegó como líder del Grupo J con pleno de 9 puntos (diferencia de gol +7), tras vencer a Argelia 3-0, a Austria 2-0 y a Jordania 3-1.

En la fase eliminatoria, la Albiceleste eliminó a Cabo Verde en dieciseisavos, remontó ante Egipto 3-2 en octavos —con goles de Messi, Romero y Enzo Fernández— y superó a Suiza 3-1 en tiempo extra en cuartos, el mismo viernes 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Argentina llega al cruce como el equipo más sólido de la fase de grupos —única selección con puntaje perfecto—, mientras que Inglaterra mostró altibajos en la etapa inicial pero se afianzó en la eliminatoria gracias al rendimiento de Bellingham.