La fiesta termina en tragedia: Dos muertos en Argentina tras el pase a semifinales del Mundial

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La victoria de Argentina sobre Suiza por 3-1 en los cuartos de final del Mundial 2026 dejó un saldo trágico: al menos dos personas murieron entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo, mientras los festejos se extendían por todo el país, según informaron medios argentinos y agencias internacionales.

En Buenos Aires, un hombre de 51 años falleció de un infarto a las 23:44 durante el transcurso del encuentro, según confirmó el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

Al menos otras seis personas sufrieron crisis cardíacas —entre ellas una mujer de 86 años que logró recuperarse— y fueron trasladadas a hospitales, donde se encuentran fuera de peligro.

En total, 13 personas resultaron con lesiones diversas en la capital argentina por golpes, aglomeraciones e intoxicaciones.

El segundo fallecido fue Matías Gerardo Ochonga, de 20 años, asesinado a tiros pasadas las dos de la madrugada en San Francisco, Córdoba, en plena celebración callejera en el cruce de avenida Libertador Norte y bulevar 25 de Mayo, causando pánico entre los cientos de personas que festejaban el pase de Argentina a las semifinales.

De acuerdo con una investigación de Infobae, la fiscalía a cargo del caso lo investiga como un presunto ajuste de cuentas narco.

«Lo estaban esperando», resumió una fuente ligada a la investigación. «Le dispararon por la espalda y escaparon», agregó la misma fuente, quien confirmó que los dos presuntos autores —oriundos de Frontera, localidad cordobesa limítrofe con Santa Fe y conocida por la actividad de bandas narco— ya fueron identificados y tienen pedido de captura.

Ochonga había salido en libertad condicional en los primeros días de julio tras cumplir condena por robos calificados, y tenía además dos pedidos de captura vigentes al momento de su muerte.

Sus allegados comenzaron a despedirlo en redes sociales. «Esto no es una despedida, hermano, es un hasta pronto. Todavía no caigo, hermano, fue todo muy rápido y doloroso. Espero que se haga justicia por vos, hermanito. Siempre presente en nuestro corazón y mente, Matías, por siempre», publicó uno de sus amigos, según recogió el medio local La Voz de San Justo.

En el centro de Buenos Aires, los festejos en torno al Obelisco derivaron en incidentes cuando la Policía de la Ciudad desplegó efectivos de infantería para dispersar a los congregados en la avenida 9 de Julio, utilizando balas de goma, gases y camiones hidrantes, lo que generó corridas y detenciones.

En la ciudad de Córdoba, en cambio, unas 20,000 personas celebraron en la zona del Patio Olmos sin incidentes graves, con solo seis detenidos por contravenciones y decomisos de bebidas alcohólicas.

En Concepción del Uruguay, Entre Ríos, la pérgola de un bar colapsó mientras hinchas festejaban saltando sobre ella, aunque sin heridos reportados.

La victoria, que se definió en tiempo extra con goles de Alexis Mac Allister (minuto 10), Julián Álvarez (minuto 112) y Lautaro Martínez (minuto 120), clasificó a la Albiceleste a las semifinales del torneo, donde enfrentará a Inglaterra el miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, un duelo cargado de simbolismo histórico por la Guerra de las Malvinas de 1982 y el recordado partido del Mundial de México 1986.