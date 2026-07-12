Messi enciende el Mundial con un desafiante mensaje antes del choque contra Inglaterra

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Lionel Messi aseguró este domingo que la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra será un partido «especial», tanto por la histórica rivalidad entre ambas selecciones como por una razón personal: en toda su carrera mundialista, nunca se ha enfrentado a los ingleses.

El capitán de la selección argentina realizó estas declaraciones tras la victoria ante Suiza en cuartos de final, donde el equipo albiceleste se impuso 3-1 en tiempo extra en el Arrowhead Stadium de Kansas City. «Siempre es lindo jugar contra una selección así, más en una semifinal de un Mundial», afirmó el astro rosarino a la agencia EFE.

Messi también reconoció el desgaste acumulado por el equipo, pero se mostró confiado: «El grupo llega en las mejores condiciones para poder hacer lo que nos hagan».

El capitán argentino no se guardó nada al hablar de las críticas recibidas durante la semana previa al duelo ante Suiza. «Se hablaron muchas boludeces durante la semana y se lo queremos dedicar a esos boludos. Ahora tenemos una motivación extra para enfrentar a Inglaterra», declaró según recoge el video difundido por EFE.

Argentina llegó a la semifinal gracias a los goles de Alexis Mac Allister en el minuto 10, Julián Álvarez en el 112 y Lautaro Martínez en el último suspiro del tiempo extra.

Suiza había empatado con un tanto de Dan Ndoye cerca del final del tiempo reglamentario, forzando la prórroga.

Messi no anotó ante los suizos, pero acumula ocho goles en el torneo, cifra que lo mantiene empatado en el liderato de la Bota de Oro con el francés Kylian Mbappé.

En términos históricos, el argentino ya es el máximo goleador de todos los tiempos en Copas del Mundo con 21 tantos, superando los 16 del alemán Miroslav Klose.

Del otro lado del cuadro, Inglaterra derrotó a Noruega 2-1 con un doblete de Jude Bellingham en el Hard Rock Stadium de Miami, alcanzando las semifinales mundialistas por primera vez desde 1990.

El historial entre ambas selecciones en Mundiales está cargado de momentos icónicos. Argentina venció a los ingleses en 1986, con los dos goles de Diego Maradona —la «Mano de Dios» y el «Gol del Siglo»— y en 1998 por penales.

Inglaterra, por su parte, se impuso en 1962, 1966 y 2002. Desde ese último encuentro, ambas selecciones no habían vuelto a cruzarse en una Copa del Mundo, lo que convierte este duelo en el primero en 24 años.

Argentina, vigente campeona del mundo desde Qatar 2022, buscará su segundo título consecutivo cuando enfrente a Inglaterra el miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, a las 15:00 hora de Cuba.