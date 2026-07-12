Cubanos reaccionan a exigencia de Rubio de liberar presos políticos: "Ya no estamos para discursos, estamos para actuar"

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La publicación de CiberCuba sobre la declaración del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con motivo del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021 provocó un intenso intercambio de opiniones entre los lectores en Facebook.

La noticia informaba sobre el llamado de Rubio a la liberación inmediata de todos los presos políticos cubanos y su advertencia de que Washington utilizará "todas las herramientas a su disposición" para impulsar reformas políticas y económicas en la isla.

Sin embargo, más allá del respaldo que muchos expresaron al contenido del mensaje, el sentimiento que terminó dominando la conversación fue otro: el cansancio.

La mayoría de los participantes coincidió en que, después de cinco años de condenas internacionales, sanciones, declaraciones oficiales y promesas de presión sobre el régimen cubano, siguen sin percibir cambios concretos para quienes permanecen encarcelados desde las manifestaciones del 11J.

La frustración apareció desde los primeros comentarios. "Ya no estamos para exigir, estamos para actuar", escribió un lector, en una frase que terminó resumiendo el estado de ánimo de buena parte de quienes participaron en el debate.

Otros insistieron en la misma idea con expresiones como "Menos palabras y más hechos", "Hablar no basta", "Mucha muela y poca acción" o "Eso mismo lo llevamos oyendo años".

Aunque los matices fueron diferentes, el denominador común fue la percepción de que las declaraciones diplomáticas, por sí solas, no han logrado modificar la conducta del régimen ni aliviar la situación de los presos políticos.

Varios lectores recordaron que el 11 de julio de 2026 marca ya cinco años de las mayores protestas registradas en Cuba desde 1959 y lamentaron que todavía centenares de personas permanezcan encarceladas por haber participado en aquellas manifestaciones.

"Cinco años y todavía los presos siguen ahí", escribió un usuario. Otro comentó: "Todos los años es el mismo discurso y ellos siguen haciendo lo que quieren".

Algunos resumieron su desencanto con frases cortas pero elocuentes: "Ya estamos cansados", "Más de lo mismo", "Siempre dicen lo mismo" o "El régimen no hace caso a los comunicados".

Lejos de cuestionar el reclamo de libertad para los presos políticos, muchos comentarios reflejaron apoyo a ese objetivo. "Libertad para todos los presos políticos", escribió un lector.

Otro afirmó: "Los 11 millones de cubanos somos presos". También hubo quien expresó que "todo un país vive sin libertad", ampliando el debate más allá de quienes permanecen encarcelados.

Ese respaldo, sin embargo, estuvo acompañado de una evidente impaciencia hacia la estrategia de presión anunciada por Washington. Numerosos participantes afirmaron que esperan medidas con efectos más visibles y que consideran insuficientes las reiteradas condenas diplomáticas.

"Ya basta de discursos", señaló uno de los comentarios. "¿Cuándo van a actuar?", preguntó otro. "No hacen falta más declaraciones", escribió un tercero. "El pueblo necesita resultados", resumió otro participante.

A lo largo de la conversación apareció repetidamente la sensación de que el tiempo juega en contra de quienes siguen presos y de los millones de cubanos que continúan enfrentando apagones, escasez, inflación y falta de libertades.

Algunos lectores manifestaron que esperaban una respuesta más contundente por parte de la administración del presidente Donald Trump y expresaron decepción porque, a su juicio, las medidas anunciadas hasta ahora no se han traducido en cambios palpables dentro de la isla.

"El pueblo necesita hechos", escribió un usuario. "Hablar cualquiera habla", comentó otro. "Ya estamos cansados de promesas", añadió otro lector.

También hubo quienes apelaron directamente a la urgencia de la situación. "Cada día que pasa hay familias sufriendo", escribió uno de los participantes. Otro recordó que "los presos siguen esperando mientras pasan los años".

Entre los comentarios también aparecieron voces que defendieron la necesidad de mantener la presión internacional sobre el régimen cubano, aunque reconocieron que esa estrategia debe ir acompañada de resultados concretos.

"Que no dejen de presionar", escribió un lector. Otro comentó: "No se puede abandonar a los presos políticos".

Algunos expresaron su esperanza de que las declaraciones de Rubio sean el preludio de nuevas medidas, mientras otros respondieron con evidente escepticismo. "No creemos en más palabras", escribió un usuario. "Cuando vea resultados, entonces creeré", añadió otro.

También hubo comentarios dirigidos específicamente contra Rubio. Algunos cuestionaron la efectividad de sus declaraciones y aseguraron que las palabras no bastan para modificar la realidad cubana.

En esos casos, la crítica no se centró tanto en el objetivo de liberar a los presos políticos como en la percepción de que las advertencias estadounidenses no han logrado hasta ahora producir consecuencias inmediatas para el régimen.

Como ocurre habitualmente en publicaciones relacionadas con la política cubana, entre las respuestas también aparecieron mensajes que reproducían argumentos habituales de la propaganda oficial. Sin embargo, dejando a un lado esas intervenciones, el tono predominante entre el resto de los participantes fue el de una ciudadanía cansada de esperar cambios que considera demasiado lentos.

Más que rechazar el mensaje de Rubio, numerosos lectores parecieron expresar una pérdida de confianza en la eficacia de los comunicados oficiales. La idea de que "ya no basta con exigir" apareció una y otra vez, acompañada del deseo de que las advertencias se traduzcan finalmente en decisiones capaces de modificar la realidad de la isla.

La conversación dejó entrever otro elemento significativo: cinco años después del estallido social del 11J, el apoyo a la liberación de los presos políticos continúa siendo amplio entre los participantes del debate, pero convive con un creciente agotamiento emocional.

Muchos de los comentarios transmiten la sensación de que el tiempo ha erosionado la paciencia de quienes siguen esperando justicia para los encarcelados y un cambio político en Cuba.

En ese contexto, la publicación de CiberCuba terminó convirtiéndose en un espacio donde decenas de lectores no solo reaccionaron a las palabras del secretario de Estado estadounidense, sino que expresaron su propia frustración por la prolongación de una crisis que parece no encontrar salida.

Entre frases como "Ya estamos cansados", "Menos discursos y más acciones", "Hablar no basta" o "Los presos siguen esperando", la conversación reflejó un sentimiento compartido por muchos de los participantes: el deseo de que las declaraciones internacionales dejen de ser únicamente mensajes de apoyo y se traduzcan, finalmente, en resultados concretos para quienes continúan privados de libertad y para un país que, cinco años después del 11J, sigue enfrentando una de las etapas más difíciles de su historia reciente.