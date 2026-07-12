El dólar sigue bajando en Cuba, pero los salarios siguen sin alcanzar para nada

El mercado informal de divisas en Cuba abre este domingo con una nueva caída en el precio de las principales monedas extranjeras.

Según el monitoreo registrado esta mañana, el dólar se cotiza a 660 pesos cubanos (CUP), el euro a 747 CUP y la moneda libremente convertible (MLC) a 442 CUP.

Tasa de cambio informal en Cuba Domingo, 12 Julio, 2026 - 06:30

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 660 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 747 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 442 CUP

Las cifras confirman la tendencia bajista que se profundizó el sábado, cuando el dólar cerró a 663 CUP, el euro a 753 CUP y la MLC a 419 CUP. Respecto a esos datos, el dólar pierde tres pesos más, el euro cede seis pesos adicionales, mientras que la MLC sube 23 pesos aunque se mantiene lejos de los niveles de la semana anterior.

Evolución de la tasa de cambio

Esta corrección interrumpe el repunte sostenido que llevó al dólar desde 610 CUP el primero de julio hasta 680 CUP entre el siete y el nueve de julio, su pico semanal. El viernes el dólar ya había bajado a 670 CUP, y la caída continúa este fin de semana.

El máximo histórico del período reciente se registró el 21 de junio, cuando el dólar llegó a 695 CUP y el euro alcanzó los 800 CUP, coincidiendo con la aprobación de 176 medidas económicas por la Asamblea Nacional el 19 de ese mes. Lejos de estabilizar el mercado, el anuncio disparó la demanda de divisas. Tras ese pico, el dólar corrigió hasta los 605 CUP a finales de junio antes de recuperarse.

La brecha con la tasa oficial sigue siendo enorme. El Banco Central de Cuba (BCC) fija el dólar en 592 CUP y el euro en 676.15 CUP para julio de 2026, cifras que no reflejan la realidad del mercado donde los cubanos compran y venden divisas a diario.

Aunque la tendencia bajista de los últimos días podría parecer una buena noticia, el impacto sobre los ingresos de los cubanos sigue siendo devastador.

Con el dólar a 660 CUP, el salario medio oficial de 6.930 CUP equivale a apenas 10,5 dólares mensuales, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información correspondientes a 2025. Economistas independientes estiman que cubrir las necesidades básicas requiere unos 96.060 CUP al mes, equivalentes a unos 145 dólares, es decir, 14 veces el salario medio.

La situación de los jubilados es aún más crítica. La pensión mínima de 4.000 CUP —vigente desde septiembre de 2025— equivale a poco más de seis dólares al cambio informal de este domingo. Solo la alimentación básica requiere alrededor de 70.000 CUP mensuales, lo que convierte esa pensión en una cifra simbólica para más de 1,7 millones de jubilados cubanos que además deben hacer colas de cuatro a seis horas para cobrarla.

El salario mínimo fue elevado a 3.210 CUP desde el primero de julio, un incremento de 53% respecto a los 2.100 CUP anteriores, pero al cambio informal del día representa menos de cinco dólares mensuales. En seis años, el peso cubano ha perdido más del 95% de su valor frente al dólar: de 42 CUP en 2020 a los 660 CUP de este domingo.

Economistas independientes advierten que la caída actual puede ser temporal. «Mientras esas condiciones no cambien —escasez real de divisas, inflación de tres dígitos, déficit fiscal y desconfianza en el peso cubano— la tasa termina volviendo a subir», señalaron en julio de 2026.