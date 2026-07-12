Berta Soler denuncia vigilancia por el aniversario del 11J

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Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, denunció este sábado que agentes de la Seguridad del Estado sitiaron desde tempranas horas las viviendas de integrantes del movimiento y la sede nacional del grupo, en el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021.

«Desde horas tempranas de hoy 11 de julio 2026 amaneció sitiadas por represores de la Seguridad del Estado, viviendas de Damas de Blanco y sede nacional de las Damas», escribió Soler en su cuenta de Facebook, acompañando el mensaje con fotos de archivo y el hashtag #RevolucionEsRepresion.

La acción responde al patrón sistemático del régimen de intensificar el cerco a opositores y activistas en fechas simbólicas, especialmente en los aniversarios del mayor estallido social antigubernamental registrado en Cuba desde 1994.

El operativo de vigilancia no es un hecho aislado. Según datos de Prisoners Defenders al cierre de junio de 2026, Cuba contaba con 1,306 presos políticos, un récord histórico sin precedentes que incluye 40 menores de edad. De ese total, 338 permanecen encarcelados directamente por su participación en las protestas del 11J de 2021.

En las semanas previas al aniversario, el régimen intensificó los cercos domiciliarios, las detenciones arbitrarias y los traslados forzosos para impedir que activistas participaran en actos conmemorativos. Los días cinco y siete de julio se registraron además nuevas manifestaciones en el barrio habanero de Jaimanitas, con gritos de «¡Abajo la dictadura!» y cacerolazos, en un contexto de apagones de hasta 40 horas y escasez generalizada de alimentos.

Soler acumula un historial reciente de represalias. El primero de enero de este año fue arrestada cuando se dirigía a la Misa por la Paz en la Catedral de La Habana. En abril de 2025, fue detenida junto a su esposo, el expreso político Ángel Moya Acosta, y ambos fueron sometidos a 48 días de arresto domiciliario. En marzo de 2026, Soler denunció un incremento de la represión con 246 eventos violatorios y 540 incidentes represivos registrados en 45 categorías distintas.

Las Damas de Blanco, fundadas en 2003 tras la «Primavera Negra» en que el régimen encarceló a 75 opositores, periodistas y activistas, recibieron el Premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2005, aunque ninguna representante pudo recogerlo porque la dictadura les impidió salir del país.

En el marco del quinto aniversario, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio exigió la liberación de los presos políticos cubanos y advirtió el uso de «todas las herramientas» disponibles para impulsar cambios en la isla, mientras el diplomático Mike Hammer visitó a familiares de presos políticos del 11J en La Habana.