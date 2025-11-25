Aduana de Cuba detecta más de 26 mil sellos falsos de tabacos cubanos enviados desde EE.UU.

Vídeos relacionados:

La Aduana de Cuba detectó más de 26 mil sellos falsos de reconocidas marcas de tabacos cubanos que se intentaban introducir desde Estados Unidos a través del aeropuerto internacional de La Habana. Los sellos falsificados serían utilizados para legitimar tabacos destinados a la venta ilegal dentro del país.

La información fue confirmada por el vicejefe primero de la Aduana General de la República, William Pérez González, quien publicó los detalles en la red social X.

Captura X / Wiliam Pérez González

Según explicó, la operación permitió identificar el envío irregular y denunciar el caso ante la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

En otra inspección realizada por las autoridades, se decomisaron además 99 cajas y más de 300 tabacos sueltos de varias marcas reconocidas que pretendían ser sacados de Cuba de manera ilegal hacia Europa, subrayó el funcionario en X.

Captura X / Wiliam Pérez González

Los dos implicados en este hecho también fueron denunciados a la PNR.

La Aduana reiteró que mantendrá una vigilancia estricta en aeropuertos y fronteras para enfrentar el contrabando y la falsificación de productos de exportación, un delito que afecta la imagen y el control de uno de los rubros más emblemáticos de la economía cubana.

La vigilancia aduanera en Cuba ha reforzado sus controles ante el incremento de intentos de contrabando de tabacos. En las últimas semanas, funcionarios detectaron más de 2,200 tabacos ocultos en el equipaje de un pasajero en el aeropuerto internacional de La Habana.

La mercancía intentaba salir del país sin declarar, violando las regulaciones de exportación vigentes.

Casos similares se habían reportado anteriormente. Uno de los decomisos más significativos fue la incautación de más de 7 mil tabacos que un viajero transportaba con destino al exterior, también en la terminal habanera.

El volumen del cargamento despertó alertas por el patrón reiterado en estos intentos de salida ilícita.

Además, días antes, se informó sobre una operación en la que se intentaba sacar miles de tabacos falsificados de la isla, lo que revela no solo el uso de rutas comerciales para el contrabando, sino también la presencia de redes organizadas de falsificación que buscan introducir al mercado productos no autorizados bajo marcas reconocidas.