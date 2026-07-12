Cubano condenado por grave delito queda bajo custodia de ICE para su deportación

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Un ciudadano cubano condenado a 15 años de prisión federal por producir material de abuso sexual infantil fue arrestado el 1 de julio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva Jersey, tras permanecer en Estados Unidos pese a tener una orden de deportación vigente desde 2022.
La oficina de Operaciones de Deportación y Detención (ERO) del ICE en Newark informó el arresto a través de su cuenta oficial en la red social X. Según la agencia, Fidel Rodríguez Lemus permanecía en territorio estadounidense después de cumplir una condena impuesta por el Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Virginia por producción de pornografía infantil y complicidad en ese delito.
El tribunal lo sentenció a 180 meses de prisión federal (15 años), una de las penas mínimas obligatorias más severas previstas por la legislación estadounidense para este tipo de delitos.
Tras cumplir la condena penal, Rodríguez Lemus fue transferido a custodia migratoria. De acuerdo con el portal Shore News Network, permanece detenido por ICE mientras avanzan los procedimientos para ejecutar su deportación.
Su arresto formó parte de una serie de operativos realizados por la oficina ERO de Newark entre finales de junio y principios de julio, dirigidos contra inmigrantes con antecedentes penales graves.
El 30 de junio, los agentes detuvieron al ciudadano guatemalteco Antonio Ventura-Pérez, quien enfrenta un cargo pendiente por agresión doméstica agravada en Plainfield, Nueva Jersey, y permanece bajo custodia mientras se desarrolla su proceso migratorio.
Un día después, el 1 de julio, también fue arrestado el ciudadano mexicano Jorge Vega-Meza, condenado previamente por posesión con intención de distribuir cocaína y fentanilo, conspiración para distribuir narcóticos y traslado interestatal para facilitar actividades del crimen organizado.
Crecen los arrestos de cubanos con antecedentes penales
El caso de Rodríguez Lemus se suma a una serie de arrestos de ciudadanos cubanos con antecedentes por delitos graves ejecutados este año por la oficina ERO de Newark, en medio del endurecimiento de la política migratoria de la administración del presidente Donald Trump contra inmigrantes con historial criminal.
La estrategia cobró impulso tras el acuerdo alcanzado entre Cuba y Estados Unidos en febrero de 2026 para reanudar los vuelos de deportación, que por primera vez en décadas incluyen a cubanos condenados por delitos graves como homicidio, secuestro y narcotráfico.
Desde entonces, Washington ha deportado más de 612 ciudadanos cubanos en 18 vuelos realizados durante los primeros cinco meses del año. En total, desde enero de 2025, más de 4,883 cubanos han sido deportados, mientras que más de 42,000 continúan en Estados Unidos con órdenes finales de expulsión pendientes de ejecución.
Preguntas Frecuentes sobre Deportación de Cubanos con Antecedentes Penales en Estados Unidos
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue arrestado y detenido Fidel Rodríguez Lemus por ICE?
Fidel Rodríguez Lemus fue arrestado por ICE debido a que cumplió una condena de 15 años por producción de material de abuso sexual infantil y complicidad en ese delito. Tras su liberación, fue transferido a custodia migratoria para su deportación.
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¿Cómo ha afectado el acuerdo de deportación entre Cuba y Estados Unidos a los inmigrantes cubanos?
El acuerdo de deportación entre Cuba y Estados Unidos, alcanzado en febrero de 2026, ha facilitado la reanudación de vuelos de deportación que incluyen a cubanos con antecedentes penales graves. Desde entonces, más de 612 cubanos han sido deportados en 18 vuelos durante los primeros cinco meses de 2026.
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¿Qué papel juega ICE en la deportación de inmigrantes con antecedentes penales?
ICE, a través de su oficina de Operaciones de Deportación y Detención, es responsable de arrestar y mantener bajo custodia a inmigrantes con antecedentes penales en EE.UU. Su objetivo es ejecutar las órdenes de deportación pendientes, especialmente contra aquellos con condenas por delitos graves.
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¿Cuál es el enfoque de la administración Trump respecto a la inmigración ilegal?
La administración del presidente Donald Trump ha adoptado una política migratoria más estricta, enfocándose en la detención y deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales. Esta política ha resultado en un aumento significativo de arrestos y deportaciones de inmigrantes cubanos con antecedentes delictivos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.