Falleció la periodista María Salomé Campanioni, merecedora del Micrófono de la Radio Cubana

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María Salomé Campanioni, periodista con cuatro décadas de trayectoria en la radio cubana y merecedora del Micrófono de la Radio Cubana, falleció el martes 7 de julio en La Habana víctima de un paro cardíaco, a los 63 años.

El Portal de la Radio Cubana anunció la noticia con «profundo dolor» y la describió como «alegre, incansable, carismática, excelente profesional y ser humano», calificando su partida como «una gran pérdida para la Radio cubana».

Su carrera abarcó emisoras como Radio Rebelde y Radio Reloj. En la primera dirigió el Noticiero Exclusivo y fue jefa de información del espacio Haciendo Radio; en la segunda creó el movimiento de corresponsales y colaboradores del canal informativo más antiguo de Cuba. Su ficha de autora en el Portal consigna 40 años de labor ininterrumpida.

Su legado más singular fue en el ámbito digital: fundó el sistema web y el Portal de la Radio Cubana en Internet, creó el primer perfil de la radio en la red social X —bajo el usuario @radionline—, fundó el Grupo de Redacción Nacional de Internet de la Radio Cubana y fue asesora en la fundación de la Revista Digital En Vivo. Sus colegas la despidieron con el apodo que resume esa vida entre pantallas y micrófonos: «SaloWeb».

El periodista Álvaro de Álvarez, colega de Campanioni en Radio Rebelde y hoy en el exilio, publicó en Facebook un extenso texto titulado «El saludo que llegó tarde», en el que reconstruye la trayectoria de quien llamaban cariñosamente «la Negra». «Me entero de que María Salomé Campanioni ha muerto por un video en el que todavía está viva», escribió al inicio de su texto.

Álvarez reveló que fue Campanioni quien, durante los años más duros del Período Especial, le sugirió usar la canción Hoy puede ser un gran día, de Joan Manuel Serrat, como sintonía del programa Haciendo Radio. Años después, cuando él ya no estaba en Cuba, ella llegó a ser directora de información de ese mismo espacio. En 2020, la propia Campanioni le recordó ese momento: «Felicidades Álvaro, aún te recuerdo concretando historias de vida y confirmándome que Hoy puede ser un gran día. Abrazo sonoro».

Álvarez destacó también una cualidad que definía a Campanioni más allá del oficio: «la capacidad de pararse frente a un cataclismo y señalar, sin ironía, sin consigna, lo poco que todavía valía la pena mirar». Una virtud nada menor en la Cuba de hoy, con sus calles en ruinas, sus apagones y su éxodo masivo.

Pese a los 26 años de distancia desde que Álvarez salió de Cuba en el año 2000, Campanioni nunca dejó de mantener el contacto con él en redes sociales. «Nunca dejó de decirme que me quería, aunque yo llevara la etiqueta invisible del que se fue», escribió su colega, valorando ese gesto como un acto de lealtad personal frente a las presiones del entorno político.

El escritor y Premio Nacional de Periodismo Cultural Reinaldo Cedeño Pineda también la despidió públicamente: «Gracias por abrirme las puertas de tu casa, de tu familia, de tu alma... Descansa mi hermanita querida. Te estoy llorando en soledad. Tantos caminos nos quedaron por andar».

La muerte de Campanioni se suma a una racha de pérdidas que ha golpeado a la radio cubana en los últimos meses: en diciembre de 2025 falleció el locutor René Parapal Reinoso, de Radio Rebelde, y en mayo de 2026 murió el periodista Santiago Ramírez Frías, voz de Radio Ciudad Bandera. En 2020, al morir su colega Celia Guido, Campanioni escribió unas palabras que hoy sus colegas le devuelven como epitafio: «Hay gente que se van, pero quedan. Esa es una pura realidad».