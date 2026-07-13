Cuba busca oxígeno en México en materia de turismo

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Tres agencias de viajes firmaron el sábado último en Ciudad de México un convenio de turismo multidestino entre Cuba y México, en un intento del régimen cubano por atraer visitantes en medio del peor desplome turístico de su historia reciente.

El acuerdo fue suscrito por Turismo Popular, Taíno Tours y Prelasa Tours durante una ceremonia celebrada en el Centro Cultural Benny Moré de la capital mexicana, reportó Prensa Latina.

El convenio, con el que las autoridades buscan impulsar el deteriorado sector turístico cubano, pretende extender hacia la isla el circuito «Mundo Maya», que reúne destinos arqueológicos y patrimoniales del sureste mexicano.

La propuesta combinará esos recorridos con estancias en La Habana, Varadero y otros enclaves cubanos, mediante vuelos directos entre Cancún y la capital cubana.

El primer paquete conjunto se lanzará en agosto, aprovechando el Festival Varadero Josone, que se celebrará del 25 al 31 de ese mes en su quinta edición.

La consejera de Turismo de la Embajada cubana en México, Aleinor Zerquera, explicó el alcance del acuerdo: «Vamos a vincular el mundo maya con nuestra playa Varadero, pero lo vamos a hacer también con la capital, con La Habana, incorporar productos de naturaleza».

Sin embargo, Zerquera no ocultó la dimensión política del convenio: «El turismo para Cuba es importante como fuente de ingresos, por tanto, toda la operación turística que nosotros logremos incrementar, todas las personas que visiten la isla de Cuba están ayudando a romper el bloqueo», afirmó, usando el término que el gobierno de la isla emplea para referirse al embargo estadounidense y mostrando, una vez más, que México continúa financiando al régimen de La Habana.

El acuerdo se enmarca en el Programa de Acciones de Cooperación Turística Cuba-México 2025-2028, firmado en julio de 2025 por la secretaria de Turismo mexicana Josefina Rodríguez y el ministro cubano Juan Carlos García, y representa su primera implementación comercial concreta.

México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, mantiene una relación diplomática estrecha con el régimen de La Habana.

Tras la presión de la administración Trump —que penalizó mediante una orden ejecutiva el envío de combustible a Cuba—, México suspendió en 2026 los suministros de petróleo que en 2025 habían alcanzado 17,25 millones de barriles.

Ante esa imposibilidad, el gobierno de Sheinbaum ha reorientado su apoyo hacia la cooperación turística como nuevo vector de sostén al régimen.

El convenio llega en un momento crítico para la economía cubana, en especial para el sector de los viajes y hoteles.

El turismo en Cuba se desplomó un 58,4% en los primeros cinco meses de 2026, con apenas 359,491 visitantes internacionales.

En todo 2025, la isla recibió 1,81 millones de turistas, su peor cifra desde 2002 y un 62% menos que el récord de 4,7 millones alcanzado en 2018.

Además de su impacto en las alcancías del régimen, el colapso del sector tiene consecuencias directas sobre la población: más de 300,000 trabajadores del turismo están desempleados o subempleados, y los ingresos en divisas podrían caer de 1,800 millones de dólares a apenas entre 400 y 600 millones en 2026.

Las proyecciones para este año apuntan a entre 700,000 y un millón de visitantes totales, una cifra que, de confirmarse, representaría el nivel más bajo en décadas para un sector que aporta entre el 10% y el 15% del PIB cubano.