Presentan habeas corpus a favor de Luis Manuel Otero Alcántara: Autoridades judiciales deben responder en 72 horas

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La organización jurídica Cubalex informó que este lunes se logró entregar formalmente un recurso de habeas corpus a favor del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, quien permanece en paradero desconocido desde el pasado 7 de julio.

Las autoridades judiciales disponen ahora de un plazo legal de 72 horas para emitir una respuesta, según informó Cubalex.

«Esta acción legal se presenta en un escenario crítico de desprotección», denunció la organización y añadió: «Desde Cubalex exigimos que se respete el debido proceso y la integridad física de Luis Manuel».

La entrega del recurso llega pocos días depués de varios obstáculos: el viernes 10 de julio, el Tribunal Provincial Popular de La Habana permaneció cerrado pese a ser día laborable, bloqueando la primera presentación del habeas corpus; además el activista que intentó entregarlo fue arrestado y permaneció dos días detenido.

«Detuvieron al activista que fue a entregar el habeas corpus de Luis Manuel y esa persona estuvo detenida dos días», denunció Anamely Ramos en una transmisión en vivo este lunes.

Cubalex también intentó remitir la solicitud por correo electrónico al Tribunal Provincial y al Tribunal Supremo Popular, pero documentó que las direcciones oficiales habilitadas para estos trámites se encuentran inactivas o bloquean los mensajes.

Ante la imposibilidad de actuar por canales regulares, Ramos anunció un llamado formal al cuerpo diplomático extranjero acreditado en Cuba para que colaborara en la entrega del recurso, tal como ocurrió en 2022 durante el juicio del artista.

«La situación en Cuba ha llegado a un punto en que hasta para entregar un habeas corpus hace falta la intervención de un diplomático. Fíjense el nivel de represión, el nivel de descalabro total que hay en ese país», señaló Ramos.

El contexto que rodea esta acción legal es de extrema gravedad. El 9 de julio venció oficialmente la condena de cinco años que Otero Alcántara cumplía en la prisión de Guanajay desde 2021, pero el régimen no lo liberó.

Dos días antes Otero fue trasladado a un paradero desconocido sin notificar a su familia, y desde entonces, nadie ha podido verlo ni recibir información oficial sobre su ubicación.

El único contacto conocido ocurrió el propio 9 de julio, cuando Otero Alcántara logró comunicarse brevemente con Ramos desde un teléfono de la Seguridad del Estado en una llamada en altavoz y bajo supervisión de agentes, sin poder revelar su ubicación.

Según Ramos, los agentes dejaron claro que el artista permanecerá retenido mientras esté pendiente su solicitud de parole individual para salir de Cuba hacia Estados Unidos.

«El Estado cubano cínicamente una vez más está dejando claro que es silencio, cárcel o exilio», resumió la activista.

Este no es el primer habeas corpus presentado en el caso. En marzo de 2026, Cubalex ya había interpuesto uno ante el mismo Tribunal de Artemisa argumentando que Otero había cumplido su condena anticipadamente, pero fue rechazado el 23 de marzo con argumentos que la organización calificó de jurídicamente incompatibles.

El Tribunal Supremo Popular ratificó el 7 de abril la prisión del artista hasta el 9 de julio, negando rebajas por buena conducta.

La presión internacional sobre el caso es creciente. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó una Acción Urgente registrada como AU Núm. 2357/2026, con plazo hasta el 25 de julio para que Cuba rinda cuentas.

Amnistía Internacional calificó formalmente el caso como desaparición forzada y exige la liberación inmediata e incondicional del artista, a quien reconoce como preso de conciencia desde 2021.