Olise domina el ranking de asistencias del Mundial 2026

Vídeos relacionados:

Michael Olise se ha convertido en el gran protagonista del ranking de asistencias del Mundial 2026, donde lidera la tabla con cinco pases de gol y se perfila como una de las figuras más determinantes del torneo.

El extremo francés ha actuado como el principal creador de juego de su selección, siendo el socio más productivo de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé en el ataque galo. Sus cinco asistencias no solo lo sitúan en lo más alto del ranking, sino que además representan la mayor cifra de pases de gol en un solo Mundial desde que el alemán Thomas Häßler lograra la misma marca en 1994, e igualan a Antoine Griezmann como el francés con más asistencias en la historia de la competición.

En el segundo puesto aparece Martin Ødegaard con cuatro asistencias. El capitán de Noruega fue el cerebro de la histórica campaña escandinava, que llegó hasta los cuartos de final antes de caer 2-1 ante Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami el 11 de julio. Tras la eliminación, el propio Ødegaard reconoció el valor de lo conseguido: «Estuvimos cerca. Ha sido una aventura fantástica. Estamos orgullosos de lo que hicimos».

El tercer escalón está ocupado por un nutrido grupo de jugadores con tres asistencias cada uno: Mbappé, los ingleses Bukayo Saka y Anthony Gordon, el mexicano Roberto Alvarado, el alemán Florian Wirtz y el noruego Andreas Schjelderup.

Las cifras de Olise reflejan el poderío colectivo de Francia, que llega a las semifinales como el equipo más completo del torneo. Los galos no solo cuentan con dos de los máximos goleadores del campeonato, sino también con el jugador que más oportunidades ha generado para sus compañeros.

Esa estadística tiene además un impacto directo en la lucha por la Bota de Oro, donde Mbappé aventaja a Messi pese a que ambos suman ocho goles. El criterio de asistencias desempata a favor del francés, que registra tres frente a las dos del capitán argentino.

Ranking de asistencias del Mundial 2026

Michael Olise (Francia): 5 asistencias Martin Ødegaard (Noruega): 4 asistencias Kylian Mbappé (Francia): 3 asistencias Bukayo Saka (Inglaterra): 3 asistencias Anthony Gordon (Inglaterra): 3 asistencias Roberto Alvarado (México): 3 asistencias Florian Wirtz (Alemania): 3 asistencias Andreas Schjelderup (Noruega): 3 asistencias

Francia eliminó a Marruecos 2-0 en cuartos de final y ahora aguarda el duelo de semifinales ante España, programado para este martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, a las 15:00 hora de Cuba.

Con ese partido por delante, Olise tendrá la oportunidad de ampliar su ventaja en el ranking y cerrar el torneo como el asistidor más prolífico de la historia reciente de los Mundiales.