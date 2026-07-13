El insulto de El Cangrejo cuando leyó a Torres Corona, según la crónica apócrifa de Pedraza Ginori

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El escritor y exdirector de televisión Yin Pedraza Ginori publicó este sábado, justo en el quinto aniversario del 11J, una crónica apócrifa en su Facebook en la que imagina cómo reaccionó Raúl Guillermo Rodríguez Castro —«El Cangrejo», nieto de Raúl Castro— al leer el artículo que Michel Torres Corona le dedicó en el portal uruguayo Mate Amargo. El veredicto del «nietísimo príncipe heredero cangrejístico»: tres letras estampadas con rabia en la esquina del papel: PLP. «Partirle Las Patas».

La escena arranca a las cuatro de la madrugada del 11 de julio, fecha candente que en la crónica justifica el madrugón porque, para quienes mandan, «implica un extra de trabajo en cuanto al control de la situación». El Cangrejo de Pedraza Ginori llega al Palacio de las Convenciones —a la oficina que «ahora le pertenece», la misma donde su abuelo anunció la muerte de Fidel— ataviado con jeans artesanales de mezclilla selvedge italiana, camiseta Hugo Boss y unos tenis Hermès de 890 euros. Nada que no se haya visto ya en la entrevista real que el personaje concedió a USA Today el 6 de julio, donde declaró estar dispuesto a negociar con Trump el futuro de Cuba luciendo ese mismo guardarropa más un Rolex Submariner en la muñeca.

Sobre la mesa histórica, la secretaria Yunisleidys —nombre elegido por Pedraza Ginori con sarcástica precisión— ha colocado una copia impresa del artículo «El cangrejo y el vampiro», firmado por Torres Corona y publicado el 9 de julio en Mate Amargo. El texto deja a «Raulito» sin palabras: lo llama «protoburgués cubano, aficionado a los bares faranduleros y con la habitual estética vasalla del nuevo rico», denuncia que «fotos suyas en entornos similares, de displicente vanidad, circulaban por las redes digitales» y le reprocha «ir por ahí burlándose de los funcionarios, de los hombres y mujeres que cada día se sacrifican por mantener en pie el país, coqueteando con los enemigos».

Cuando termina de leer el «mamotreto» —palabra que Pedraza Ginori usa con toda la intención del mundo—, El Cangrejo garabatea las siglas y firma. A mediodía, portafolio de cuero Salvatore Ferragamo bajo el brazo, acude a su despacho diario con el abuelo y le pone los papeles delante: «Este es un escrito que ha hecho un tal Michel que presenta un programa de televisión, poniéndome a parir». El anciano general observa las iniciales y pregunta. «Veo que le pusiste PLP». La respuesta del nieto no deja margen: «Sí, creo que 'Partirle Las Patas' es lo menos que se merece».

Raúl Castro, en la versión de Pedraza Ginori, no solo aprueba sino que amplía el radio de acción: «Haces bien. Con esta gente no se puede ser blandengue. Es más, averigua quién está detrás de él y párteles las patas a ellos también». Una amenaza familiar para cualquiera que conozca cómo opera la Seguridad del Estado cubana, pero aquí servida en tono de sainete, con la naturalidad con que se pide el postre.

Lo que hace especialmente punzante la sátira es que Torres Corona no es un disidente ni un exiliado: es conductor del programa «Con Filo» de la Televisión Cubana. Ya fue censurado en abril de 2026 cuando intentó criticar en pantalla a Sandro Castro —el «Vampiro», nieto de Fidel— tras la entrevista de este con CNN. Esta vez recurrió directamente a un portal uruguayo para preguntar lo que la televisión oficial le prohíbe: «¿Qué justifica su impunidad?»

La semana que precede a la crónica fue de turbulencia interna inédita. El cantautor Israel Rojas pidió disculpas públicas por haber sido «ingenuo» ante los privilegios de la élite. La madre de la jefa de Comunicación del Palacio de la Revolución exigió en Facebook que alguien «mande a callar» al nieto de Raúl. Y el primer ministro Manuel Marrero acusó a los críticos de ejecutar «un plan bien diseñado para generar incertidumbre y desconfianza», calificando las voces disidentes de «asesinatos de reputación». Todo esto mientras el pueblo cubano sigue sin luz, sin comida y sin respuesta.

Pedraza Ginori, que dirigió y escribió para la televisión cubana entre 1965 y 1995 antes de exiliarse, lleva años publicando en redes sociales crónicas con filo humorístico que retratan el poder desde adentro con una agudeza que incomoda precisamente porque resulta verosímil.