Actualizan foto de Damián Valdez-Galloso, preso en Miami acusado de asesinar a El Taiger

Vídeos relacionados:

El sistema correccional de Miami-Dade actualizó la fotografía policial de Damián Valdez-Galloso, conocido como «El Narra», quien permanece detenido acusado del crimen del reguetonero cubano José Manuel Carvajal Zaldívar, «El Taiger».

El periodista Daniel Benítez informó en Facebook que la actualización de la fotografía del detenido es «una práctica habitual con quienes pasan años tras las rejas».

En la nueva imagen, Valdez-Galloso aparece con camiseta roja, pullover interior blanco, cabello negro rizado corto y barba incipiente.

Captura de imagen de la ficha policial

¿Qué dice la ficha policial de Valdez-Galloso?

Damián Valdez-Galloso ingresó en el Turner Guilford Knight Correctional Center de Miami-Dade (TGKCC) el 6 de noviembre de 2024 a las 7:17 p.m. (19:17), bajo el número de recluso 240162950.

El registro indica que nació el 5 de diciembre de 1974, es de sexo masculino, aparece clasificado como blanco, mide 5 pies y 8 pulgadas (1,73 m aproximadamente), pesa 190 libras (unos 86 kg), tiene cabello negro y ojos marrones.

Enfrenta un proceso por el caso F24023303, en el que figura una fianza estándar de 10.000 dólares. Entre los cargos que se le atribuyen aparecen asesinato en segundo grado con un arma, manipulación o intento de alterar pruebas físicas y posesión de un arma de fuego, arma o municiones por una persona condenada previamente por un delito grave en Florida.

En las observaciones del expediente también consta que uno de los cargos no admite fianza, mientras que otros tienen montos de 5.000 y 7.500 dólares, además de una retención para la división correspondiente.

Asimismo, la ficha recoge una orden de arresto identificada como el caso F24021948, también con una fianza de 10.000 dólares, por dos cargos de incumplimiento de los requisitos de registro como delincuente sexual. Al momento de actualizarse la fotografía policial, los cargos permanecían activos y no figuraba ninguna fianza presentada.

El crimen que lo mantiene detrás de las rejas ocurrió el 3 de octubre de 2024 en Hialeah, Florida. Valdez-Galloso presuntamente disparó al reguetonero El Taiger en la frente, durante una discusión en una vivienda. Luego trasladó su cuerpo en un Mercedes Benz negro y lo abandonó frente al Hospital Jackson Memorial.

El Taiger, de 37 años, falleció siete días después, el 10 de octubre de 2024.

Imagen actual del recluso, julio 2026

¿Cómo fue detenido Damián Valdez-Galloso?

Tras abandonar el cuerpo del artista, el acusado se dio a la fuga. Fue capturado en Nueva York por agentes federales y extraditado a Miami el 7 de noviembre de 2024.

Los cargos fueron escalados de asesinato en segundo grado a asesinato en primer grado el 27 de noviembre de ese año, al considerar la Fiscalía que el crimen fue premeditado.

Además del cargo principal, Valdez-Galloso enfrenta acusaciones por manipulación de evidencia física y posesión de arma de fuego siendo delincuente convicto. Su registro carcelario también refleja cargos por incumplimiento de los requisitos de registro como delincuente sexual, bajo un expediente separado.

El acusado se declaró no culpable. Su defensa alega que actuó en defensa propia y señala a otra persona como responsable del disparo, argumento que la Fiscalía rechaza con contundentes evidencias del caso, entre ellas grabaciones de cámaras de seguridad, muestras de ADN y más de 1,200 fotografías y documentos forenses.

Se reveló además una llamada al 911 en la que Valdez-Galloso habría fingido ser un testigo que encontró el vehículo con la víctima.

La Fiscalía descartó la pena de muerte, pero busca cadena perpetua obligatoria en caso de condena.

El caso tuvo un capítulo paralelo con el reguetonero Chocolate MC (Yosvanis Sierra Hernández), declarado culpable en noviembre de 2025 por amenazar públicamente a Valdez-Galloso y ofrecer dinero para que fuera atacado en prisión. En marzo de 2026 recibió una condena de 10 años de cárcel más cinco de libertad condicional.

El juicio principal ha sido pospuesto en múltiples ocasiones desde finales de 2025. La fecha más reciente fijada por el tribunal es el 15 de septiembre de 2026, con una audiencia de estatus programada para el 19 de agosto, mientras familiares y seguidores de El Taiger aguardan que se haga justicia por uno de los crímenes que más ha conmocionado a la comunidad cubana en Miami.