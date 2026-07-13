Revelan causa preliminar de muerte del senador Lindsey Graham

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La Oficina del Médico Forense del Distrito de Columbia determinó este domingo que el senador republicano Lindsey Graham murió a causa de una disección aórtica provocada por una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, según los primeros resultados forenses divulgados tras su fallecimiento el sábado por la noche.
Las autoridades aclararon que el diagnóstico es preliminar y que la certificación definitiva quedará pendiente hasta completar análisis toxicológicos y microscópicos adicionales.
La disección aórtica es una emergencia médica de aparición súbita que ocurre cuando la capa interna de la aorta —la principal arteria que transporta sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo— sufre un desgarro que provoca una separación de sus capas.
Graham tenía 71 años y había cumplido años apenas dos días antes de su muerte, el 9 de julio.
Su oficina describió el fallecimiento como consecuencia de una «breve y repentina enfermedad» y pidió respeto hacia su familia: «Su familia agradece las oraciones en este momento y solicita privacidad durante este período extremadamente difícil».
El presidente Donald Trump reveló que había hablado con Graham por teléfono horas antes de su muerte, cuando el senador regresaba de un viaje a Ucrania y parecía bien, aunque algo cansado.
«Era como un miembro de la familia. Es muy difícil», declaró Trump al conocer la noticia.
En esa última llamada, Graham confirmó además su respaldo al proyecto de ley conocido como SAVE America Act.
Trump ordenó izar las banderas a media asta en todo el país hasta el sábado siguiente a las seis de la tarde, en homenaje al legislador fallecido.
Graham representó a Carolina del Sur en el Senado desde 2003 y presidió los comités de Presupuesto y Judicial durante el segundo mandato de Trump, convirtiéndose en uno de los aliados más influyentes del presidente en el Congreso.
En el plano internacional, fue una voz constante en materia de seguridad y política exterior, y trabajaba en sus últimas semanas en un paquete de sanciones contra Moscú.
Su última actividad pública conocida fue precisamente ese viaje a Ucrania, donde se reunió con el presidente Volodimir Zelensky, quien lo calificó de «verdadero defensor de la libertad y de los valores que hacen nuestro mundo más seguro».
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu también expresó su pesar: «Israel ha perdido a uno de sus grandes amigos. Estados Unidos ha perdido a un gran patriota. Yo he perdido a un querido amigo».
En los últimos meses, Graham había convertido la causa de Cuba en una prioridad personal. En marzo de 2026 apareció en Fox News con una gorra de «Cuba libre» y declaró que la dictadura «tiene los días contados». En mayo respaldó los esfuerzos para responsabilizar penalmente a Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.
La muerte de Graham deja una vacante en el Senado que deberá ser cubierta por el gobernador republicano Henry McMaster, quien según la legislación de Carolina del Sur tiene la facultad de designar a un reemplazante temporal hasta que se celebre una elección especial.
Graham aspiraba a un quinto mandato en las elecciones de noviembre de 2026, y su ausencia complica aún más la estrecha mayoría republicana en la cámara.
Preguntas frecuentes sobre la muerte del senador Lindsey Graham
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál fue la causa preliminar de muerte del senador Lindsey Graham?
La causa preliminar de muerte de Lindsey Graham fue una disección aórtica provocada por una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, según la Oficina del Médico Forense del Distrito de Columbia. Este diagnóstico es preliminar y está pendiente de confirmación tras análisis adicionales.
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¿Qué impacto tuvo la muerte de Graham en la política estadounidense?
La muerte de Lindsey Graham generó una rápida ola de reacciones en la política estadounidense, especialmente entre sus colegas republicanos y demócratas. Graham era conocido por su fuerte postura contra el régimen cubano y su apoyo a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos, lo que dejó un vacío significativo en estos temas.
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¿Qué legado dejó Lindsey Graham en relación a Cuba?
Lindsey Graham fue una de las voces más firmes contra el régimen cubano, abogando por la libertad y la democracia en la isla. En los últimos meses, había convertido la causa de Cuba en una prioridad personal, y su fallecimiento representa la pérdida de un aliado clave en el Senado para la oposición cubana.
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¿Cómo reaccionó el presidente Trump a la muerte de Graham?
El presidente Donald Trump ordenó izar las banderas a media asta en todo el país hasta el sábado siguiente en homenaje a Lindsey Graham. Trump expresó que Graham fue un "verdadero patriota estadounidense" y lamentó profundamente su pérdida.
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¿Qué sucederá con la vacante en el Senado dejada por Graham?
La vacante en el Senado dejada por Lindsey Graham será cubierta temporalmente por un designado del gobernador republicano de Carolina del Sur, Henry McMaster, hasta que se celebre una elección especial, de acuerdo con la legislación de ese estado.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.