Revelan causa preliminar de muerte del senador Lindsey Graham

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La Oficina del Médico Forense del Distrito de Columbia determinó este domingo que el senador republicano Lindsey Graham murió a causa de una disección aórtica provocada por una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, según los primeros resultados forenses divulgados tras su fallecimiento el sábado por la noche.

Las autoridades aclararon que el diagnóstico es preliminar y que la certificación definitiva quedará pendiente hasta completar análisis toxicológicos y microscópicos adicionales.

La disección aórtica es una emergencia médica de aparición súbita que ocurre cuando la capa interna de la aorta —la principal arteria que transporta sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo— sufre un desgarro que provoca una separación de sus capas.

Graham tenía 71 años y había cumplido años apenas dos días antes de su muerte, el 9 de julio.

Su oficina describió el fallecimiento como consecuencia de una «breve y repentina enfermedad» y pidió respeto hacia su familia: «Su familia agradece las oraciones en este momento y solicita privacidad durante este período extremadamente difícil».

El presidente Donald Trump reveló que había hablado con Graham por teléfono horas antes de su muerte, cuando el senador regresaba de un viaje a Ucrania y parecía bien, aunque algo cansado.

«Era como un miembro de la familia. Es muy difícil», declaró Trump al conocer la noticia.

En esa última llamada, Graham confirmó además su respaldo al proyecto de ley conocido como SAVE America Act.

Trump ordenó izar las banderas a media asta en todo el país hasta el sábado siguiente a las seis de la tarde, en homenaje al legislador fallecido.

Graham representó a Carolina del Sur en el Senado desde 2003 y presidió los comités de Presupuesto y Judicial durante el segundo mandato de Trump, convirtiéndose en uno de los aliados más influyentes del presidente en el Congreso.

En el plano internacional, fue una voz constante en materia de seguridad y política exterior, y trabajaba en sus últimas semanas en un paquete de sanciones contra Moscú.

Su última actividad pública conocida fue precisamente ese viaje a Ucrania, donde se reunió con el presidente Volodimir Zelensky, quien lo calificó de «verdadero defensor de la libertad y de los valores que hacen nuestro mundo más seguro».

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu también expresó su pesar: «Israel ha perdido a uno de sus grandes amigos. Estados Unidos ha perdido a un gran patriota. Yo he perdido a un querido amigo».

En los últimos meses, Graham había convertido la causa de Cuba en una prioridad personal. En marzo de 2026 apareció en Fox News con una gorra de «Cuba libre» y declaró que la dictadura «tiene los días contados». En mayo respaldó los esfuerzos para responsabilizar penalmente a Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

La muerte de Graham deja una vacante en el Senado que deberá ser cubierta por el gobernador republicano Henry McMaster, quien según la legislación de Carolina del Sur tiene la facultad de designar a un reemplazante temporal hasta que se celebre una elección especial.

Graham aspiraba a un quinto mandato en las elecciones de noviembre de 2026, y su ausencia complica aún más la estrecha mayoría republicana en la cámara.