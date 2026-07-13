Trump ordena izar banderas a media asta durante una semana por muerte de su aliado Lindsey Graham

El presidente Donald Trump ordenó este domingo que todas las banderas estadounidenses en el territorio nacional ondeen a media asta hasta el próximo sábado a las 6 p.m., en señal de luto por la muerte del senador republicano Lindsey Graham, fallecido la noche del sábado a los 71 años tras una enfermedad breve y repentina.

La disposición fue publicada por Trump en su plataforma Truth Social este domingo: «En honor a la extraordinaria vida y los logros del senador Lindsey Graham, un querido amigo mío y un hombre verdaderamente excepcional, que tanto aportó a nuestro país y a su amado estado natal de Carolina del Sur, ordeno que todas las banderas estadounidenses en todo Estados Unidos ondeen a media asta hasta el sábado por la noche a las 6 p.m.»

La Casa Blanca acató de inmediato la orden. La cuenta oficial Rapid Response 47 publicó una imagen de la residencia presidencial con la bandera estadounidense a media asta frente al edificio, confirmando el cumplimiento del decreto.

En un mensaje separado en la misma plataforma, Trump amplió su homenaje: «¡El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y senadores que he conocido, ha fallecido! Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense. ¡Extrañaremos mucho a Lindsey!»

Captura de Truth Social

El mandatario también reveló que había hablado con Graham por teléfono apenas horas antes de su muerte, cuando el senador regresaba de un viaje a Ucrania y le confirmaba su respaldo al proyecto de ley conocido como SAVE America Act. Trump calificó la pérdida de «un gran golpe».

Graham, quien había cumplido 71 años apenas dos días antes de su fallecimiento, representó a Carolina del Sur en el Senado desde 2003 y presidió los comités de Presupuesto y Judicial.

Sirvió como abogado militar en la Fuerza Aérea y se retiró de la Reserva en 2015 con rango de coronel.

Aunque fue rival de Trump durante las primarias republicanas de 2016, con el tiempo se convirtió en uno de sus aliados más leales en materia de seguridad nacional y política exterior.

En los últimos meses, Graham había convertido la causa de Cuba en una de sus prioridades.

Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, calificó al régimen cubano como «la cabeza de la serpiente» del autoritarismo latinoamericano y advirtió a sus dirigentes: «Si yo fuera tú, estaría buscando un nuevo lugar para vivir».

El 8 de marzo, Graham apareció en televisión mostrando una gorra con la leyenda «Cuba libre» y declaró: «Cuba es la siguiente. Van a caer. Esta dictadura comunista en Cuba tiene los días contados».

En mayo, respaldó los esfuerzos para responsabilizar penalmente a Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

El congresista cubanoestadounidense Mario Díaz-Balart lamentó la pérdida de quien describió como «más que un colega» y destacó su trabajo en defensa de la seguridad nacional.

El también congresista Carlos A. Giménez expresó estar «profundamente entristecido» y recordó el firme respaldo de Graham a la causa de la libertad para el pueblo cubano.

Una de sus últimas declaraciones públicas resumía su postura: «La liberación del maravilloso pueblo de Cuba de las garras del comunismo está muy cerca».