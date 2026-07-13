«Usufructo es el nombre del veneno»: Cubanos rechazan con burlas la oferta de tierras para emigrados

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La noticia de que emigrados con ciudadanía efectiva podrán solicitar tierras en usufructo desató este lunes una avalancha de comentarios en redes sociales, abrumadoramente escépticos y burlescos, con un argumento que se repite sin variación: el Estado cubano quitará las tierras en cuanto estén limpias y en producción.

El anuncio, hecho el domingo por el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca durante un encuentro con productores agropecuarios, fue recibido por la comunidad cubana en el exterior como una señal de desesperación económica más que como una apertura real.

«¡Voy corriendo para el avión, con mi dinerito para invertir! ¡Espérame, Díaz-Canel!», escribió un usuario con sarcasmo evidente, en uno de los comentarios más compartidos de la publicación en Facebook de CiberCuba.

La desconfianza tiene raíces concretas. Varios cubanos recordaron experiencias propias o de familiares a quienes se les retiró el usufructo una vez que las parcelas comenzaban a rendir frutos. «A mí me la dieron y me la quitaron cuando tenía todo montado», relató una usuaria. Otro añadió: «Usufructo no sirve, nunca es tuya, agarras las tierras, las pones impecable y después alguien se antoja y te jodiste».

El término jurídico en sí concentró buena parte de las críticas. Bajo el sistema de usufructo vigente en Cuba desde 2008, el Estado conserva la propiedad de la tierra y puede retirar el derecho de uso si el contrato se incumple o si simplemente decide recuperarla.

«Usufructo es el nombre del veneno», resumió un comentarista. Otro fue más directo: «No se ilusionen. En usufructo, es decir, cuando estén productivas te las quitan para que no caigas en la tentación de ser rico».

Muchos señalaron la contradicción histórica que encierra la propuesta. Durante décadas, el régimen llamó «gusanos» y «traidores» a quienes emigraban; ahora los convoca a invertir su dinero en tierras que siguen siendo del Estado.

«A los que ayer repudiaron y llamaban traidores, ahora que están ahogados son tridólares», escribió un usuario. Otros recuperaron la frase que el propio régimen popularizó: «¿Y dónde quedó eso de 'no los queremos, no los necesitamos'?»

También surgieron preguntas sin respuesta sobre los detalles de la medida. El concepto de «ciudadanía efectiva», introducido en las nuevas leyes migratorias publicadas en mayo de 2026, no tiene aún reglamentación concreta sobre cómo se acreditará para acceder al usufructo.

«¿Ciudadanía efectiva o ciudadanía con efectivos?», ironizó un comentarista, en una de las frases más celebradas del hilo.

Varios usuarios apuntaron además a las condiciones materiales que hacen inviable cualquier inversión agrícola en la isla: escasez de fertilizantes, falta de combustible para maquinaria, ausencia de garantías legales y la práctica habitual de que el sistema estatal de acopio se quede con la mayor parte de la producción.

«Las tierras nadie las quiere trabajar: primero porque te roban todo, segundo porque no hay fertilizantes, y tercero porque ellos mismos enseñaron a la población a no trabajar el campo», argumentó una usuaria en un comentario extenso que generó decenas de respuestas de acuerdo.

Una voz más analítica advirtió que incluso si la apertura produce algún resultado económico visible, el sistema lo revertirá en cuanto cambie el contexto político: «Prepárate para tan pronto Trump deje la Casa Blanca, porque lo van a echar todo para atrás en uno o dos meses. Así ha sido la naturaleza de ese sistema siempre».

La medida se anuncia en medio de la peor crisis alimentaria que registra Cuba en décadas: el 96,91% de la población carece de acceso adecuado a alimentos, la producción de viandas cayó un 44% y el país importa entre el 70% y el 80% de lo que consume.

La nueva Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal, que formalizará estos cambios, está prevista para su aprobación el 29 de julio de 2026 en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, aunque los mecanismos de implementación para emigrados aún no han sido publicados en la Gaceta Oficial.