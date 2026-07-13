Así se ve Matanzas tras la llegada de la nube de polvo del Sahara

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El cielo de Matanzas amaneció este domingo con un matiz blanquecino y una notable reducción de la visibilidad, consecuencia directa de la nube de polvo sahariano que cubre la mitad occidental de Cuba tras el episodio más intenso de la temporada 2026, documentado por el Periódico Girón a partir del reporte del meteorólogo Henry Delgado Manzor.

El sábado 11 de julio, Cuba recibió la mayor concentración de polvo del Sahara registrada en lo que va de 2026, afectando toda la isla de oriente a occidente. El meteorólogo Rubén Capote lo describió como «la mayor concentración de polvo del Sahara que hemos visto hasta ahora en la temporada».

Este domingo, el núcleo principal de la nube comenzó a desplazarse hacia Florida y la Península de Yucatán, pero Matanzas y el resto de la mitad occidental del país continuaron bajo su influencia.

Los mapas publicados por el meteorólogo Vladimir Leon, de la página Meteorología_Cuba, mostraron valores de hasta 800 µg/m³ en superficie y concentraciones de hasta 1,500 µg/m³ en alturas de entre uno y tres kilómetros. «La primera gráfica corresponde a la concentración en superficie y es bien densa. La segunda y tercera gráfica corresponden a una altura entre uno y tres kilómetros donde las concentraciones del polvo son mayores y con mayor densidad», explicó Leon.

La presencia del polvo también redujo las precipitaciones a muy aislados chubascos en puntos del sur, desde Matanzas hacia Sancti Spíritus, manteniéndose escasas en el resto del país.

El fenómeno es recurrente cada verano en el Caribe. Las nubes se forman a partir de tormentas de arena en el desierto del Sahara y la región del Sahel, en África, y son impulsadas por los vientos alisios en dirección oeste a través del Atlántico, alcanzando el mar Caribe, Centroamérica e incluso el sureste de los Estados Unidos. Pueden elevarse a altitudes de entre dos y siete kilómetros.

Desde el punto de vista sanitario, el episodio representa una alerta real para miles de cubanos. La llegada de estas concentraciones provoca una disminución en la calidad del aire y puede agravar problemas alérgicos, irritaciones en los ojos, la piel y las mucosas. Los grupos más vulnerables son personas con asma, bronquitis crónica o alergias, niños menores de cuatro años, adultos mayores de 65 y embarazadas. Los picos de asma bronquial en Cuba durante el verano están vinculados a este fenómeno desde al menos 2018.

Las autoridades meteorológicas recomiendan usar mascarilla, evitar actividades prolongadas al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas, hidratarse con frecuencia y limpiar ojos y fosas nasales con agua limpia. «Lógicamente hay que protegerse sobre todo los que padecen de afecciones respiratorias y los que trabajan al aire libre o realizan otras actividades», señaló Leon.

La temporada 2026 comenzó el 3 de junio, cuando el meteorólogo del INSMET Raydel Ruisanchez alertó sobre la primera oleada significativa que afectó el oriente de Cuba. El 9 de julio, las mayores columnas del año llegaron a Florida. Apenas dos días después, Cuba recibió el pico más alto visto en todo el año.

El meteorólogo Vladimir Leon advirtió que «en lo que resta de semana pudiera llegar otra invasión de dicho polvo», lo que mantiene en alerta a la población de Matanzas y el resto del occidente cubano.