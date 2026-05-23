Senador Lindsey Graham: "La liberación del maravilloso pueblo de Cuba está muy cerca"

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El senador republicano Lindsey Graham publicó este viernes en su cuenta oficial de X que «la liberación del maravilloso pueblo de Cuba de las garras del comunismo está muy cerca», cerrando su mensaje con el histórico lema «Cuba Libre».

El mensaje llega un día después de que el secretario de Estado Marco Rubio calificara a Cuba de «Estado fallido» y amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, en lo que representa la declaración más contundente de un alto funcionario de la administración Trump sobre la situación de la isla.

El tweet de Graham no es un hecho aislado. Desde enero, el senador por Carolina del Sur mantiene una campaña sostenida de presión verbal contra el régimen cubano.

El 11 de enero advirtió directamente a la nomenclatura: «Mi consejo a los comunistas que gobiernan Cuba y oprimen a su pueblo: llamen a Maduro y pregúntenle qué hacer… Si yo fuera tú, estaría buscando un nuevo lugar para vivir».

Captura de X

El 8 de marzo, Graham apareció en Fox News con una gorra de «Cuba libre» y declaró: «Esta dictadura comunista en Cuba tiene los días contados». En abril instó directamente a los cubanos a echar a los comunistas y unirse a Trump.

Las declaraciones del senador se producen en el momento de mayor fragilidad del régimen en décadas.

Entre el 13 y el 17 de mayo se registraron protestas en al menos 12 municipios de La Habana, descritas como las más extensas en la capital desde el 11J de 2021, con consignas como «¡Corriente y comida!» y «¡Abajo la dictadura!».

El sistema eléctrico cubano registró el 13 de mayo un déficit récord de 2,153 MW, con apagones de hasta 22 horas diarias en La Habana. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció que no quedaba «absolutamente nada» de diésel ni fuel oil en la isla.

En paralelo, la administración Trump acumuló más de 240 sanciones nuevas contra Cuba desde enero. El 1 de mayo, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404, que amplió sanciones secundarias a bancos extranjeros vinculados al régimen. El 19 de mayo, Rubio anunció sanciones contra 11 élites del régimen y tres organizaciones gubernamentales: la Dirección de Inteligencia, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional Revolucionaria.

A todo esto se suma la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, que desarticuló el principal eje de apoyo político, financiero y energético del gobierno cubano, agravando una crisis que ya era estructural.

En enero, Graham había resumido su visión con una frase que hoy resuena con más fuerza: «Cuba es una dictadura comunista que ha asesinado a sacerdotes y monjas, que ha depredado a su propio pueblo. Sus días están contados. Nos vamos a despertar un día —espero que en 2026— y en nuestro propio vecindario tendremos aliados en esos países, haciendo negocios con Estados Unidos».