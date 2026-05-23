Senador Lindsey Graham: "La liberación del maravilloso pueblo de Cuba está muy cerca"

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El senador republicano Lindsey Graham publicó este viernes en su cuenta oficial de X que «la liberación del maravilloso pueblo de Cuba de las garras del comunismo está muy cerca», cerrando su mensaje con el histórico lema «Cuba Libre».
El mensaje llega un día después de que el secretario de Estado Marco Rubio calificara a Cuba de «Estado fallido» y amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, en lo que representa la declaración más contundente de un alto funcionario de la administración Trump sobre la situación de la isla.
El tweet de Graham no es un hecho aislado. Desde enero, el senador por Carolina del Sur mantiene una campaña sostenida de presión verbal contra el régimen cubano.
El 11 de enero advirtió directamente a la nomenclatura: «Mi consejo a los comunistas que gobiernan Cuba y oprimen a su pueblo: llamen a Maduro y pregúntenle qué hacer… Si yo fuera tú, estaría buscando un nuevo lugar para vivir».
El 8 de marzo, Graham apareció en Fox News con una gorra de «Cuba libre» y declaró: «Esta dictadura comunista en Cuba tiene los días contados». En abril instó directamente a los cubanos a echar a los comunistas y unirse a Trump.
Las declaraciones del senador se producen en el momento de mayor fragilidad del régimen en décadas.
Entre el 13 y el 17 de mayo se registraron protestas en al menos 12 municipios de La Habana, descritas como las más extensas en la capital desde el 11J de 2021, con consignas como «¡Corriente y comida!» y «¡Abajo la dictadura!».
El sistema eléctrico cubano registró el 13 de mayo un déficit récord de 2,153 MW, con apagones de hasta 22 horas diarias en La Habana. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció que no quedaba «absolutamente nada» de diésel ni fuel oil en la isla.
En paralelo, la administración Trump acumuló más de 240 sanciones nuevas contra Cuba desde enero. El 1 de mayo, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404, que amplió sanciones secundarias a bancos extranjeros vinculados al régimen. El 19 de mayo, Rubio anunció sanciones contra 11 élites del régimen y tres organizaciones gubernamentales: la Dirección de Inteligencia, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional Revolucionaria.
A todo esto se suma la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, que desarticuló el principal eje de apoyo político, financiero y energético del gobierno cubano, agravando una crisis que ya era estructural.
En enero, Graham había resumido su visión con una frase que hoy resuena con más fuerza: «Cuba es una dictadura comunista que ha asesinado a sacerdotes y monjas, que ha depredado a su propio pueblo. Sus días están contados. Nos vamos a despertar un día —espero que en 2026— y en nuestro propio vecindario tendremos aliados en esos países, haciendo negocios con Estados Unidos».
Preguntas frecuentes sobre la situación política en Cuba y declaraciones de Lindsey Graham
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Lindsey Graham cree que la liberación de Cuba está cerca?
Lindsey Graham considera que la liberación de Cuba del régimen comunista está próxima debido a la creciente presión internacional encabezada por Estados Unidos y la fragilidad económica y política del régimen cubano. Graham ha mantenido una campaña de presión verbal contra el régimen desde enero, destacando que la dictadura tiene los días contados. Además, la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos ha debilitado significativamente el apoyo político, financiero y energético a Cuba.
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¿Cuál es la postura de Donald Trump respecto al régimen cubano?
La administración de Donald Trump ha adoptado una postura de máxima presión sobre el régimen cubano, implementando más de 240 sanciones desde enero de 2026. Trump ha declarado a Cuba como una "amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos. Trump asegura que el régimen cubano caerá pronto y ha mantenido abierta la puerta a una posible negociación, condicionada a cambios significativos en el gobierno cubano.
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¿Qué impacto han tenido las sanciones impuestas por Estados Unidos en Cuba?
Las sanciones impuestas por Estados Unidos han tenido un impacto devastador en la economía cubana. Las importaciones energéticas se han reducido entre un 80% y 90%, provocando apagones que afectan a más del 55% del territorio cubano con cortes de hasta 25 horas diarias. Además, la economía cubana enfrenta una contracción proyectada del 7,2% para 2026, exacerbada por la falta de suministro de petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro.
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¿Cómo ha reaccionado el régimen cubano ante la presión internacional y las declaraciones de Lindsey Graham?
El régimen cubano ha rechazado públicamente las demandas de Estados Unidos, afirmando que no se rendirán ni realizarán cambios políticos significativos. En una entrevista, Miguel Díaz-Canel declaró que el respeto por el sistema político y el orden constitucional cubano no está en negociación. Además, el embajador cubano ante la ONU expresó que "rendirse no está en nuestro diccionario".
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.