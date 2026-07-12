Amir Valle: Cuba, «una finca privada de los Castro», «donde la gente se muere de hambre»

El destacado escritor y periodista cubano Amir Valle, exiliado en Berlín desde 2006, publicó un video en su perfil de Facebook en el que describe a Cuba como una «finca privada de los Castro», «donde la gente se muere de hambre», apoyándose en datos de la CEPAL para sostener que la isla es hoy el país más pobre de América Latina, por debajo incluso de Haití.

El video surge tras la polémica desatada por Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro conocido como «El Cangrejo», quien en una entrevista con USA Today publicada el 6 de julio se ofreció a negociar directamente con Donald Trump el futuro de Cuba.

Valle rechaza que esa gestión sea un acto espontáneo. «Simplemente está interpretando el papel que los amos del poder, es decir, su propia familia, le ha dado en la encomienda de negociar el precio de esa finca privada de los Castro que es Cuba», afirma el escritor.

El punto de partida de su análisis es el Anuario Estadístico 2025 de la CEPAL, que sitúa el PIB per cápita cubano en apenas 1,082.8 dólares, frente a los 2,136 dólares de Haití y una media regional de 10,212.2 dólares. «Para quienes no creían en la haitianización de Cuba, Cuba hoy ya es más pobre que Haití», sentencia. La CEPAL proyecta además una caída del PIB cubano de -6.5% en 2026, la peor contracción de la región ese año. Analistas independientes la ubican incluso en números de dos cifras.

Valle apunta directamente a las decisiones del régimen como causa del desastre, no al embargo estadounidense. Señala que las 176 medidas económicas que el gobierno anuncia ahora debieron implementarse años atrás, y que si no se hizo fue porque Fidel Castro temía que los cubanos, al producir su propia riqueza, descubrieran la libertad. «Fidel cerró el grifo, condenó a los cubanos a depender de papá Estado hasta para el aire que respiraban», dice, citando a George Orwell: un sistema donde todos son iguales, pero unos son más iguales que otros.

El escritor traza un cuadro de los recursos que han fluido hacia Cuba sin traducirse en bienestar. Según sus cálculos, el país recibía anualmente miles de millones de dólares en remesas, turismo y por el «alquiler» de médicos, negocio que el régimen presentó durante décadas como «solidaridad» internacionalista. La deuda externa acumulada con Rusia, China, España, Brasil y otros países asciende a 29,000 millones de dólares.

La pregunta central que lanza Valle es adónde fue ese dinero. Entre 2008 y 2022, las misiones médicas generaron más de 120,000 millones de dólares, de los cuales más de 64,000 millones están desaparecidos sin que GAESA rinda cuentas, sostiene. «Estamos hablando de una finca donde la gente se muere de hambre mientras a Gaesa, el gran negocio de los Castro, se le descubren 18,000 millones de dólares depositados en bancos fuera de la isla», afirma.

Las prioridades de inversión del régimen —apunta el escritor— refuerzan ese argumento: según datos de la ONEI citados por Valle, Cuba destina cerca del 34% de su PIB a hoteles mientras la salud recibe entre el 9% y el 12%, con el resultado de un sistema sanitario en colapso que el régimen atribuye al embargo.

La crisis que describe el escritor está documentada por fuentes independientes. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos cifra en 89% la proporción de cubanos en pobreza extrema, y una encuesta de mayo de 2026 reveló que 1 de cada 3 familias reportó que alguno de sus miembros se fue a dormir sin comer.

Valle cierra con una comparación histórica que condensa la magnitud del fracaso: «Una finca que, es triste decirlo, en 1959 era la tercera economía más poderosa de América Latina y que hoy, según el informe de Cepal, ha superado en pobreza a Haití y así es hoy el país más pobre de toda América Latina».