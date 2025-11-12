"Ni camilla hay": video muestra a un enfermo trasladado en una silla en hospital de Holguín

Un video publicado en redes sociales muestra a un paciente siendo trasladado en una silla en el Hospital Vladimir Ilich Lenin, en Holguín, debido a la falta de camillas en el centro médico.

Las imágenes fueron difundidas por la activista cubana Ismary Bacallao, residente en Canadá, quien acompañó la grabación con el mensaje: “Esto es en el hospital Lenin de Holguín”.

En el video, que acumula más de 11 mil reacciones, 1,3 mil comentarios y 1,8 mil compartidos, se escucha a un hombre diciendo: “Mira para allá, ni hay camilla en este singa'o hospital, mira para allá el trabajo que se está pasando, mira para allá porque no hay camilla”.

La secuencia muestra lo que parece la entrada del centro, mientras dos hombres trasladan al enfermo en una silla.

Se multiplican los relatos sobre el deterioro hospitalario en Cuba

La publicación desató cientos de reacciones y comentarios que, además de expresar indignación, aportan testimonios personales de quienes aseguran haber vivido situaciones similares en hospitales de toda Cuba.

Una usuaria relató que tuvo a su madre ingresada en ese mismo centro y dormía en una silla “porque no había camas para acompañantes”. Según contó, tampoco había agua, aseo ni comida.

Otra persona afirmó que en el Lenin “no había camilla, ni suero, ni jeringuillas” y que los familiares debían llevarlo todo, mientras “los médicos agotados no daban abasto”.

Una mujer recordó que su abuela “murió esperando una camilla” y que la sacaron del salón “en una silla de ruedas rota y después en brazos”.

Otro testimonio desde La Habana aseguró que su esposo “tuvo que esperar dos horas en una camilla sin colchón porque no había otra disponible”, algo que, según dijo, “es general en todos los hospitales”.

Un usuario que se identificó como extrabajador sanitario explicó que muchas veces tuvieron que subir pacientes “en sillas o en brazos porque los ascensores no funcionaban”, lo que calificó como “humillante para todos”.

También una madre aseguró que cuando operaron a su hijo en ese hospital tuvo que comprar “hasta el hilo de sutura”, porque no había “ni alcohol ni algodón”.

Varios mensajes apuntaron al deterioro general del sistema. “Eso es lo que hay en Cuba: un sistema de salud en ruinas. Pero la televisión solo muestra a Díaz-Canel saludando a médicos que no tienen ni bisturí”, comentó un internauta.

Desde el exterior, una emigrada lamentó: “Yo viví en Canadá y me parte el alma ver eso. ¿Cómo es posible que un enfermo tenga que ser llevado en una silla? No hay justificación”.

Otra persona señaló que su hermano trabaja en ese hospital y que, aunque “a veces tienen que improvisar porque no hay recursos”, insistió en que “no es culpa del médico, es culpa del sistema”.

Un comentario añadido desde La Habana recordó: “Me dio una infección intestinal y no tenían nada, ni suero ni medicinas. Es muy triste. Los turistas viven como reyes, pero la realidad del cubano es muy dura”.

Otro usuario denunció que su hermana fue atendida en el hospital del Cerro por un médico que “tenía un cigarro en la mano y le dijo: resuelve como puedas”, en un contexto donde “no había guantes, gasas, nada”.

Una mujer aseguró que acompañó a su madre en consulta de oncología en el Lenin y que “no había silla ni camilla”, además de describir que “el hospital estaba lleno de chinches” y que “algunos enfermeros roban medicamentos y les ponen agua a los pacientes”.

Otra internauta lamentó: “Perdí a mi madre en 2012 porque no había camilla ni doctor, solo un estudiante. Siempre ha sido un desastre.”

Desde Bayamo, alguien más confirmó que “pasa igual”: no hay ambulancias ni recursos, y “si no llevas lo tuyo, te mueres”.

“Duele ver a nuestro pueblo así. Los médicos hacen milagros, pero sin recursos no pueden. Qué tristeza”, resumió un último comentario que refleja el tono general de desesperanza compartido por muchos.

Un patrón que se repite: otros casos recientes

El video del Hospital Lenin no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de colapso que se repite en hospitales de toda Cuba.

En septiembre pasado, un bebé recién nacido tuvo que ser subido por las escaleras del hospital Hijas de Galicia, en La Habana, porque el ascensor estaba roto. La escena fue grabada y compartida en redes por una familiar del pequeño, que escribió: “Cuba, hasta cuándo Dios mío”.

En Guantánamo, una avería técnica paralizó durante más de dos semanas los ascensores del Hospital General Docente Agostinho Neto. Durante ese tiempo, pacientes, alimentos y hasta cuerpos de fallecidos fueron trasladados manualmente entre pisos, mientras trabajadores y familiares denunciaban el deterioro de las instalaciones.

En Holguín, el propio Hospital Lenin fue escenario, en octubre, de otra crisis cuando los apagones interrumpieron el tratamiento de hemodiálisis de varios enfermos renales. La institución reconoció en redes sociales que “fluctuaciones en los niveles de voltaje y un fallo en la planta eléctrica” afectaron el funcionamiento de las máquinas esenciales para este tratamiento.

Pocos días después, el centro volvió a aparecer en los medios tras la visita de Miguel Díaz-Canel al hospital, afectado por las inundaciones del huracán Melissa. Aunque el mandatario aseguró que el centro “mantenía vitalidad”, trabajadores del propio hospital describieron una situación opuesta: “No hay luz, no hay agua y los generadores apenas aguantan. Estamos haciendo lo que podemos”.

Un sistema al límite

Estos episodios, junto con la denuncia reciente en Holguín, reflejan la crisis estructural del sistema hospitalario cubano, golpeado por la falta de recursos, el deterioro de las infraestructuras y la emigración masiva del personal médico.

El video es una muestra más del colapso del sistema de salud en Cuba, que sigue desmoronándose ante la indiferencia del régimen. Una escena breve, pero que condensa la fragilidad de un sistema que deja a los pacientes y sus familias cargando —literalmente— con el peso de la crisis.