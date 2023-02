El escritor y fotógrafo independiente cubano Ariel Maceo Tellez, mostró un cementerio de ambulancias en La Habana e invitó a la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, a pensar dos veces si en verdad desea copiar el sistema de salud pública de Cuba.

"La vicepresidenta de Colombia Francia Márquez no debería apurarse en copiar el sistema de salud cubano. Esas ambulancias están en ese depósito desde hace dos años al menos. Incluso me dijeron que no podía tirar fotos. Sin embargo, al régimen le gusta tener sus patrullas lindas", dijo Maceo Tellez en Twitter.

El fotógrafo cubano mostró varias imágenes tomadas hace unos meses, desde el exterior del Taller Centro del Servicio Integral de Urgencia Médicas (SIUM), ubicado en la Avenida Boyeros, cerca de la calle Tulipán.

Las fotos muestran decenas de ambulancias en espera de ser reparadas en La Habana, aparcadas por no tener gomas para circular, o por diversos problemas técnicos. Llevan años en esa situación y con el paso del tiempo se degradan cada día más.

La semana pasada la vicepresidenta colombiana Francia Márquez estuvo de visita en Cuba, para participar en la Feria del Libro de La Habana. Allí elogió el sistema de salud pública cubano y dijo que su gobierno intentará implantar un modelo similar en Colombia.

Todo parece indicar que Márquez tiene una visión sesgada del sistema de salud pública de Cuba. Defiende una idea que podría decirse es el "deber ser", pero que está muy alejada de la realidad que sufren los cubanos día a día.

En la actualidad el sistema de salud pública de Cuba se caracteriza por la falta de medicamentos, escasez de insumos médicos para todo tipo de tratamientos en los hospitales, carencia de profesionales de la salud en muchos territorios, malos tratos, poca higiene y hasta falta de agua y electricidad en los centro de atención.

Uno de los mayores problemas están en la transportación de los enfermos. Hay territorios donde no existe ni una ambulancia y los pacientes han muerto en sus hogares esperando un vehículo que los traslade a un centro de salud.

En la provincia Artemisa, de 46 ambulancias solo funcionan 16 que entraron al país recientemente como donaciones. Esos vehículos ya tienen un período de explotación considerado, aún así deben seguir ofreciendo servicios mientras puedan.

Este tema de falta de ambulancias en Cuba no es nuevo, se viene denunciando desde antes de la crisis del coronavirus.

Durante la pandemia la carencia de ambulancias no solo se notó por la falta de vehículos, también estuvo marcada por la escasez de combustible. Los pacientes tenían que ser trasladados en carretones de caballo, como en el siglo XIX.

A pesar de eso el gobierno cubano no hace inversiones en la compra de ambulancias ni de piezas de repuesto ni de gomas para poder reparar los viejos vehículos.

Sin embargo, el régimen sí prioriza la compra de automóviles para el turismo y de patrullas policiales para reprimir a los cubanos que exigen un cambio y mejoras, entre otras cosas, en el sistema de salud.