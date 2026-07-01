Bruno Rodríguez sobre las nuevas medidas: «No hemos escuchado ni nos interesa la opinión de los EE.UU.»

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla aseguró este martes que las reformas económicas aprobadas recientemente por el régimen no responden a las presiones de Washington y anunció que La Habana ha solicitado una sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas para el próximo 7 de julio con el objetivo de denunciar el endurecimiento de las sanciones estadounidenses.

Durante una conferencia de prensa en La Habana, reseñada por Cubadebate, el ministro de Relaciones Exteriores rechazó que el paquete de 176 medidas económicas y sociales esté relacionado con la política de sanciones impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

«Las medidas adoptadas son una cuestión de soberanía. No hemos escuchado ni nos interesa la opinión de los Estados Unidos», afirmó al ser preguntado por la reacción del Departamento de Estado a las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional a mediados de junio.

Las declaraciones llegan después de que Washington calificara esas medidas de «modestas» y «superficiales» y reiterara que cualquier cambio en su política hacia Cuba dependerá de reformas políticas y económicas de mayor alcance.

Rodríguez también admitió que las conversaciones bilaterales iniciadas entre ambos gobiernos a comienzos de este año permanecen estancadas.

«Las negociaciones entre Cuba y EE.UU. no muestran progreso. La conducta de las delegaciones del gobierno estadounidense —generalmente respetuosa— ha estado acompañada de constantes amenazas contra Cuba, la aplicación de medidas coercitivas y declaraciones ofensivas sobre la independencia de nuestro país», sostuvo.

Pese a ese diagnóstico, aseguró que La Habana mantiene abierta la posibilidad de dialogar «sobre la base del respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos de Cuba».

En paralelo, el Gobierno cubano anunció que solicitó la celebración de una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU para el 7 de julio, con el propósito de exponer ante los Estados miembros el impacto de las sanciones estadounidenses y lo que calificó como un «cerco energético» contra la isla.

El canciller acusó además a la misión permanente de Estados Unidos ante Naciones Unidas de intentar impedir la celebración de esa reunión mediante gestiones diplomáticas dirigidas a otros países.

«Tratan de censurar su voz y su derecho a pronunciarse sobre un asunto directamente vinculado con la paz y la seguridad internacional», afirmó en referencia a los Estados miembros de la organización.

Durante la conferencia mostró tres documentos que, según dijo, circulan entre distintas cancillerías como parte de esas gestiones. Uno de ellos lleva por título «Es tiempo de cambiar en Cuba»; otro, «El régimen debe reformarse, no vote con su propaganda»; y un tercero intenta, según el ministro, vincular a Cuba con la guerra en Ucrania «sin una sola evidencia».

Rodríguez también denunció que Estados Unidos trató de bloquear un programa de asistencia alimentaria del Programa Mundial de Alimentos (PMA) valorado en 116 millones de dólares para Cuba. Según explicó, la iniciativa fue aprobada el pasado 26 de junio con 29 votos a favor y únicamente dos en contra: Estados Unidos y Marruecos.

En materia económica, el canciller aseguró que el embargo ha ocasionado pérdidas acumuladas superiores a 170,000 millones de dólares y afirmó que solo en 2025 los daños ascendieron a más de 7,000 millones, casi un 50 % más que el año anterior.

También cuestionó la ayuda humanitaria anunciada por Washington para la isla. Según dijo, de un programa inicialmente valorado en nueve millones de dólares —que posteriormente se redujo a seis millones— apenas se habrían ejecutado unos 90,000 dólares, pese a que el secretario de Estado ha anunciado recientemente un nuevo paquete de asistencia por 100 millones.

La convocatoria del 7 de julio se celebrará de forma independiente a la tradicional resolución anual sobre el embargo estadounidense, que la Asamblea General debate cada octubre. En la última votación, celebrada en 2025, la iniciativa presentada por Cuba obtuvo 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones, el respaldo más bajo recibido por La Habana en más de tres décadas.