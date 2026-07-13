Declaran en Cuba duelo oficial por fallecimiento del Emir Padre de Qatar

El régimen cubano decretó duelo oficial por la muerte del Jeque Hamad bin Khalifa Al-Thani, Emir Padre del Estado de Qatar, fallecido este domingo a los 74 años, según confirmó la corte real catarí.

La declaración oficial, difundida por el canal estatal Canal Caribe, establece que el duelo regirá desde las 6:00 a.m. del lunes 13 de julio hasta las 12:00 de la noche del martes 14 de julio de 2026.

Durante ese período, la Bandera de la Estrella Solitaria deberá izarse a media asta en todos los edificios públicos e instituciones militares de la isla.

Miguel Díaz-Canel se sumó a las condolencias a través de su cuenta en la red X, donde calificó al fallecido como «un estadista que contribuyó de manera decisiva al desarrollo del moderno y pujante Estado de Catar» y subrayó que «fue un entrañable amigo del pueblo cubano y del comandante en jefe Fidel Castro Ruz».

El primer ministro Manuel Marrero Cruz también expresó su pesar en redes sociales por la pérdida del exlíder catarí.

La declaración oficial del gobierno cubano señaló que el Jeque Hamad «durante su vida demostró un afecto especial por Cuba y su pueblo» y que «cultivó una entrañable amistad con el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, que cimentó el desarrollo de las históricas relaciones de amistad y cooperación que hoy existen entre las dos naciones».

Hamad bin Khalifa Al-Thani gobernó Qatar durante 17 años, desde junio de 1995 —cuando accedió al poder mediante un golpe de Estado pacífico contra su propio padre— hasta su abdicación voluntaria en junio de 2013, cuando cedió el mando a su hijo, el actual emir Tamim bin Hamad Al-Thani.

Durante su mandato transformó a Qatar en una potencia global del gas natural licuado y fundó la cadena de televisión Al Jazeera en 1996, además de impulsar una profunda modernización del país.

Su vínculo con Cuba quedó plasmado en gestos concretos: en su primera visita a la isla, en septiembre del año 2000, recibió la Orden José Martí, máxima distinción que otorga el Estado cubano.

El símbolo más tangible de esa relación bilateral es el Hospital Cubano en Dukhan, inaugurado el 10 de enero de 2012 con la presencia del propio Jeque Hamad, al que el gobierno cubano describió como «un símbolo a la hermandad entre ambos estados y pueblos y un centro de referencia por la excelencia de los servicios que presta».

La cooperación médica entre ambos países se intensificó durante la pandemia de COVID-19: Cuba envió 229 colaboradores sanitarios a Qatar en abril de 2020 y una tercera brigada de 156 especialistas en marzo de 2021, mientras que la brigada Henry Reeve atendió más de 270,000 pacientes en ese país entre 2020 y 2022.

En noviembre de 2022, Cuba también desplegó médicos en Qatar durante el Mundial de Fútbol, en el hospital Aisha Bint Hamad Al Attiyah, en una muestra adicional de la profundidad de esa relación bilateral.

Todos estos envíos de galenos —en condiciones de explotación laboral— contrastan con la escasez de personal en instituciones de salud cubana, cada vez más precarias.

Cuba y Qatar establecieron relaciones diplomáticas el 13 de diciembre de 1989, y Qatar fue el primer país del Golfo Pérsico en abrir una embajada en La Habana, en septiembre de 2001.

Llama la atención el duelo de dos jornadas decretado por las autoridades cubanas ante la muerte del Emir catarí, mientras que, por una figura histórica del castrismo, el comandante de la revolución Ramiro Valdés apenas se decretaron 18 horas.

Los Emiratos Árabes Unidos, por su parte, declararon cuatro días de luto oficial por el fallecimiento del Jeque Hamad, según informó la agencia de noticias catarí QNA.

El gobierno cubano extendió sus condolencias al actual emir de Qatar, el Jeque Tamim bin Hamad Al-Thani, «extensivas a su familia y amigos del finado y al gobierno y pueblo catarí», según la declaración oficial difundida este domingo.