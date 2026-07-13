Ulises Toirac a Etecsa: «Con todo el baro que has recogido después del tarifazo y...»

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El humorista y actor cubano Ulises Toirac volvió a apuntar contra ETECSA este domingo con una nueva crítica irónica publicada en su perfil de Facebook, en la que cuestionó que la empresa estatal de telecomunicaciones no haya invertido en baterías de respaldo para sus torres, pese a los millones de dólares recaudados tras el polémico aumento de tarifas de mayo de 2025.

En su publicación del domingo 12 de julio, Toirac escribió en jerga popular cubana: «#ETECSA mi niña!!! Con todo el baro que has recogido después del tarifazo pa enderezar a los que te estaban robando —baro en inglés americano fresco y lozano— ¿y no le pones baterías a tus torres? Niña, por tu láif, que se te nota...! Ni servicio das, jone, corazón! ¿Ontá toa esa magua, mi niña?»

El mensaje llega en medio de una crisis energética sin precedentes en Cuba. El 10 de julio se produjo el cuarto apagón total del año, con apenas 935 MW disponibles frente a una demanda de 3,100 MW. Dos días antes, el Sistema Electroenergético Nacional había registrado un déficit histórico de 2,341 MW, afectando al 73% de la población.

En ese contexto, las torres de ETECSA —sin baterías de respaldo suficientes, según admitió un directivo de la empresa en junio de 2026— quedan fuera de servicio durante los apagones, dejando incomunicados a los mismos usuarios que pagan en dólares. En provincias como Matanzas, los cortes eléctricos alcanzaron 87 horas consecutivas en julio; en La Habana, el promedio ronda las 15 horas diarias.

La contradicción que señala Toirac tiene cifras concretas. Tras el tarifazo implementado el 30 de mayo de 2025, que multiplicó por 13 el costo del internet móvil, ETECSA pasó de recaudar 10,000 dólares diarios a 540,000 dólares diarios, acumulando 24.8 millones de dólares en apenas 46 días, según datos reconocidos por el primer ministro Manuel Marrero.

A pesar de esa recaudación extraordinaria, la calidad del servicio no mejoró. Cuba mantiene una velocidad promedio de internet de apenas 3.84 Mbps, una de las más bajas de la región, y ocupa el puesto 153 global en el índice Speedtest para banda ancha fija.

No es la primera vez que Toirac exige cuentas públicas sobre ese dinero. En junio de 2026 ya había preguntado abiertamente dónde estaba lo recaudado con el tarifazo, sin obtener respuesta oficial. Su activismo crítico le valió en junio de 2025 una citación de la Seguridad del Estado, cuyos agentes le advirtieron que «parece que no les gusta» sus pronunciamientos sobre la empresa.

ETECSA había justificado el aumento de tarifas alegando que no contaba con divisas para modernizar su infraestructura. Sin embargo, la empresa reconoció en abril de 2025 que carecía de fondos para esa modernización, y el régimen extendió su monopolio hasta 2036, con posibilidad de prorrogarlo hasta 2066.

La pregunta de Toirac —dónde fue a parar toda esa recaudación— sigue sin respuesta oficial mientras los cubanos pagan tarifas dolarizadas y se quedan sin señal cada vez que se va la luz.