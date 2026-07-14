Familia busca a camionero cubano desaparecido desde el 10 de julio durante una ruta de trabajo entre California y Florida

Vídeos relacionados:

La familia de Francisco Camejo, un camionero cubano de 42 años conocido entre sus allegados como «Kuko», lleva más de tres días sin noticias de él tras perder contacto el viernes 10 de julio mientras conducía desde California hacia Pompano Beach, en el sur de Florida, informó elTOQUE.

El último rastro del conductor se ubica en Fontana, California, en la madrugada del jueves al viernes, alrededor de la una de la mañana, cuando participaba en una llamada grupal con amigos del gremio.

Su hermana Lianet Camejo relató a elTOQUE los instantes previos a la desaparición: «La última noticia que tuvimos fue que él estaba en una llamada, de jueves para viernes, alrededor de la una de la mañana, con un grupo de amigos camioneros. Como a la una y algo les dijo que escuchaba un ruido, que no se oía bien, y la llamada se cayó. Eso fue por Fontana, California. Desde ese momento no hemos vuelto a saber nada de él».

Desde entonces, el teléfono de Camejo permanece apagado y el camión Freightliner gris con remolque que conducía tampoco ha podido ser localizado.

Fue la empresa para la que trabaja, All Miami Trucking Corp., registrada en Florida desde 2013, quien encendió la primera alarma al no poder dar con el conductor ni rastrear el vehículo.

Lianet explicó cómo se enteró la familia: «El dueño del camión llamó a mi esposo, que también es camionero, para preguntarle si sabíamos algo de mi hermano. Ellos no habían podido localizarlo porque el teléfono llevaba apagado todo el día. El GPS que tenía el tráiler marcó la última ubicación en Los Ángeles, California, y desde ese momento el broker tampoco pudo rastrear más la carga».

La búsqueda se extendió de inmediato a familiares, amigos y conocidos, sin resultados: «Empezamos a llamar a la esposa, a la familia y a los amigos para ver si alguien sabía algo, pero nadie había tenido noticias de él desde el jueves por la noche», añadió la hermana.

La familia presentó un reporte de desaparición en California, el único estado que lo aceptó, ya que las autoridades de Florida rechazaron la denuncia por haber ocurrido los hechos fuera de su jurisdicción.

«En Florida no nos aceptan el reporte porque la desaparición fue en California. Hemos llamado a la cárcel, a hospitales, a la morgue y a todos los lugares donde pensamos que pudiera estar, pero nadie sabe decirnos nada. Estamos desesperados y buscándolo por todos los medios», declaró Lianet.

Francisco Camejo es natural de Guanabacoa, La Habana, y también vivió en Peñas Altas, Guanabo. Lleva más de 11 años residiendo en Estados Unidos y tiene su hogar en Florida.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el paradero de Francisco Camejo. Quienes dispongan de información que pueda ayudar a localizarlo pueden contactar a la familia en los teléfonos 786-606-5348, 786-860-9742 y 239-201-0814.

El caso reaviva la angustia en la comunidad de camioneros cubanos en Estados Unidos, que en abril de 2026 vivió el desenlace fatal del caso de Alejandro Jacomino González, conductor cubano de 41 años que desapareció mientras transportaba vehículos de lujo desde el puerto de Brunswick, en Georgia, hacia Miami.

El camión de Jacomino González fue hallado abandonado con parte de la carga faltante, y el FBI asumió la investigación.

El 29 de abril, el FBI confirmó el hallazgo del cuerpo del conductor en una zona costera de Georgia; las circunstancias de su muerte no han sido reveladas y la investigación permanece abierta.

En mayo de 2026, otro camionero cubano de Miami, Marcelo H. Corvalán, fue hallado con vida en un hospital de Orlando tras más de 48 horas desaparecido mientras transportaba mercancía; el conductor no recordaba lo ocurrido y las autoridades no determinaron si sufrió una emergencia médica o fue víctima de un asalto.