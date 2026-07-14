Brasil envía 48 toneladas de leche en polvo a Cuba en medio de la peor crisis alimentaria de la isla

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El gobierno de Brasil inició este lunes el envío de 48 toneladas de leche en polvo a Cuba como ayuda humanitaria, según un comunicado de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República, en respuesta al grave desabastecimiento que padece la isla.

La operación se ejecuta en dos vuelos de la Fuerza Aérea Brasileña con destino a Santiago de Cuba.

El primero despegó a las 2:10 PM de este lunes desde la Base Aérea de Canoas, en Rio Grande do Sul, con 16 toneladas. El segundo partirá este martes desde el Aeropuerto Internacional de Porto Alegre con las 32 toneladas restantes. Ambos vuelos tienen prevista su llegada el miércoles 15 de julio.

La decisión fue adoptada el 9 de julio en una reunión encabezada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva con la ministra jefa de la Casa Civil, Miriam Belchior; el ministro de Defensa, José Múcio Monteiro; el canciller Mauro Vieira; la ministra de Desarrollo Agrario, Fernanda Machiaveli; el comandante de la Aeronáutica, teniente-brigadier Marcelo Damasceno; y el presidente de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab), Sílvio Porto.

La coordinación de la operación recae en la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras que los alimentos son provistos por la Conab.

Según el comunicado presidencial, «nuevas donaciones de alimentos y medicamentos están en evaluación por el gobierno brasileño».

Santiago de Cuba, ciudad de destino de los vuelos brasileños, es también la zona más golpeada por el huracán Melissa, que tocó tierra como categoría 3 en octubre de 2025 y dejó una estela de destrucción que aún se siente en la región oriental del país.

Este envío se suma a una ayuda humanitaria mayor que Brasil anunció el 19 de marzo, que incluyó 170,000 toneladas de arroz, 150 toneladas de frijol negro y 500 toneladas de leche en polvo, canalizada a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

En mayo, el gobierno de Lula también donó medicamentos para tratar a mil pacientes en la isla.

Sin embargo, la ayuda brasileña no ha estado exenta de polémica: en marzo surgieron denuncias de que productos donados por Brasil, México y Chile estaban siendo vendidos en tiendas en dólares administradas por militares cubanos, acusaciones que el régimen negó.

Además, Cuba mantiene una deuda de 676 millones de dólares con Brasil.

Cuba atraviesa su peor crisis energética y alimentaria en décadas. El corte del suministro de petróleo venezolano —tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense— y la reducción de envíos mexicanos dejaron a la isla sin reservas de combustible en mayo de 2026.

El déficit eléctrico supera los 2,000 MW, con apagones de entre 20 y 36 horas diarias en varias provincias.

El 33.9% de los hogares cubanos reporta que al menos una persona se acostó con hambre, y la gasolina puede alcanzar los nueve dólares el litro en el mercado paralelo.