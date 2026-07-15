Iglesia en Las Tunas prepara desayunos y almuerzos para 480 cubanos ante la crisis de hambre

Una congregación evangélica en Las Tunas se ha convertido en uno de los principales puntos de alimentación de la provincia, preparando comida para 480 personas cada semana en medio de la peor crisis alimentaria que atraviesa Cuba en décadas.

El apóstol Mayim Jorge, líder del Ministerio Viento Recio, publicó en Facebook un mensaje en el que describe el esfuerzo de su congregación: dos desayunos semanales y un almuerzo para cientos de cubanos que de otra forma no tendrían qué comer. «Preparamos alimentos para 480 personas. Todo un reto en las condiciones existentes», escribió.

Lo que más preocupa al pastor es el perfil de quienes llegan a buscar comida. «Ya están viniendo niños y jóvenes, no sólo ancianos», advirtió, señal de que el hambre ya no distingue edades en la isla.

Publicación en Facebook

Mayim Jorge vincula directamente la crisis con el colapso del sistema inmunológico de la población cubana, agravado por los apagones que impiden el descanso, la escasez de medicamentos y la desnutrición crónica.

«En Cuba las personas casi no mueren de enfermedad. Mueren de hambre», afirmó, citando una estadística publicada por el periódico oficialista Granma sobre la mortalidad en el país.

El propio Granma reconoció que la tasa de mortalidad infantil cerró 2025 en 9,9 por cada 1,000 nacidos vivos, el nivel más alto en más de dos décadas y un aumento del 148% respecto a 2018, cuando era de 4,0 por cada 1,000.

La labor del Ministerio Viento Recio no es nueva. El 2 de julio, la congregación sirvió almuerzos a 190 personas vulnerables en Las Tunas, y los lunes y martes entrega desayunos a 140 personas, con voluntarios que se levantan a las cuatro de la madrugada para preparar los alimentos.

Sin embargo, el régimen ha intentado frenar esta labor. En junio, las autoridades prohibieron al Ministerio Viento Recio continuar su programa de desayunos para embarazadas en un hogar materno de Las Tunas, exigiendo permisos del Partido Comunista para cada entrega de alimentos.

A pesar de los obstáculos, la iglesia mantiene su operación. «No estamos dando alimentos, estamos dando vida», resumió el apóstol.

Esta iniciativa forma parte de un fenómeno más amplio: ante el vacío del Estado, las iglesias cubanas se han convertido en la principal red de asistencia alimentaria del país. La Iglesia Metodista San Juan en Santiago de Cuba alimenta a más de 400 personas cada domingo, y Cáritas Camagüey opera un comedor para personas en situación de calle.

Los números que respaldan esta emergencia son contundentes: el 96,91% de la población cubana carece de acceso adecuado a alimentos, y una de cada tres familias cubanas pasa hambre, según encuestas independientes. El 29% de los cubanos realiza solo dos comidas al día y un 4% apenas una.

La magnitud del problema supera la capacidad de respuesta religiosa. El sacerdote Rodhin Alonso Colomar, de Santiago de Cuba, lo reconoció sin rodeos la semana pasada: «No podemos alimentar a todo un pueblo».