Cubana denuncia ocho días en apagón: «Esperando una respuesta que nunca llega»

Una vecina del circuito Callejado, en la zona de la Granada junto a la carretera Cayajabos, en Artemisa, lleva ocho días consecutivos sin electricidad y lo ha documentado en una serie de videos publicados en Facebook que reflejan el agotamiento extremo de una comunidad abandonada por las autoridades.

Yuni Eddy Eimy Albo, identificada como autora de las publicaciones, describe una situación de colapso total: sin corriente, sin agua y sin respuesta institucional de ningún tipo.

«El circuito de Callejado es el circuito más afectado de toda Artemisa. Y a nadie le importa. Aquí no hay niños, aquí no hay ancianos, aquí no hay nadie. Somos perros», afirmó en uno de sus videos.

La causa directa del apagón prolongado es el robo del aceite dieléctrico de los transformadores del área, un fenómeno que se ha extendido por toda Cuba en 2026. Según la denunciante, las propias autoridades eliminaron la custodia de esos equipos para no pagar el sueldo de tres personas, lo que dejó los transformadores expuestos al vandalismo y al saqueo.

«Ahora lo dejaron destruir como todo en este país y ahí no queda nada. Se llevaron las ventanas, rompieron eso adentro», relató.

Ahora, según explicó, las autoridades intentan recuperar el aceite viejo para reactivar los transformadores, sin que exista una fecha definida de solución.

La falta de electricidad arrastra consigo la falta de agua. Un grupo electrógeno fue llevado al pozo del barrio durante tres horas, pero el líquido solo llegó a los vecinos más cercanos; quienes viven en la parte alta del barrio no pudieron abastecerse.

Antes del apagón total, el circuito ya recibía apenas dos horas de corriente al día. La denunciante señala además que a la comunidad de Toledo sí le buscaron una solución alternativa de enganche eléctrico, mientras que a su barrio no.

«¿Por qué a Toledo se la pusieron o lo engancharon de esta misma? ¿Por qué a nosotros no nos buscaron una alternativa de engancharnos de otro lado?», preguntó.

Llamar a la empresa eléctrica tampoco sirve de nada: «Suena el teléfono y es por gusto», denunció, señalando que ni el gobernador de Artemisa ni ninguna otra autoridad ha dado la cara.

En sus publicaciones, la mujer describe el impacto cotidiano con una crudeza que resonó entre miles de cubanos: «Que tu hija te dice, tengo hambre y no hay un pan. Porque nadie hace un pan porque no hay corriente para hacerlo. Tienes que estar inventando en el carbón».

Su denuncia no es un caso aislado. El robo de aceite dieléctrico de transformadores se ha convertido en una de las principales causas de apagones prolongados en la isla durante 2026. En febrero, un robo en el circuito 1570 del municipio de Artemisa dejó a unas 4,000 personas sin electricidad. El acusado fue condenado a 12 años de prisión por sabotaje. A pesar de las condenas ejemplarizantes, el problema persiste: Las Tunas acumuló 11 robos en lo que va del año y Ciego de Ávila reportó más de 1,000 litros sustraídos.

Artemisa es una de las provincias más golpeadas por la crisis energética. Más de 225,000 personas —el 65% de su población— no reciben agua regularmente debido a los apagones y al deterioro de los equipos de bombeo. El lunes, vecinos del barrio El Henequén en Mariel tomaron las calles tras más de cuatro días sin electricidad, en una ola de protestas que se extiende por múltiples municipios de la provincia.

«Cuando el pueblo protesta o cuando dice algo que no tiene que decir, como ellos dicen, es más fácil meter preso a todo el mundo. Eso es más facilito. Pero darnos una solución, buscar alternativas para ponernos la corriente», concluyó Yuni Eddy Eimy Albo, resumiendo en una frase la lógica del régimen ante el colapso que vive su comunidad.