Crisis de viviendas en Cuba, pero convocan a congreso internacional

Mientras Cuba acumula un déficit oficial de más de 929,000 viviendas y miles de familias viven bajo techos en ruinas, la Sociedad de Arquitectura de la Unión de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (UNAICC) convocó a sus afiliados a elaborar ponencias para el III Congreso Internacional «Habitar la vivienda en las ciudades latinoamericanas», que sesionará de forma virtual los días 26 y 27 de agosto próximo.

El llamado fue publicado el lunes por Ramón Félix Recondo Pérez, presidente de la Sociedad de Arquitectura de la UNAICC, en su perfil de Facebook. El plazo para que los organizadores reciban los resúmenes de las ponencias vence el 7 de agosto.

Recondo Pérez describió el encuentro como «un espacio de intercambio académico para analizar los desafíos y oportunidades de las casas desde perspectivas interdisciplinarias» e invitó a los arquitectos a «mostrar su investigación y formar parte del diálogo sobre el futuro de la morada en América Latina».

El contraste entre el tono académico de la convocatoria y la realidad habitacional del país resulta difícil de ignorar. Según cifras oficiales de 2026, el 35% del parque habitacional cubano se encuentra en estado regular o malo, y en La Habana se derrumban aproximadamente 1,000 edificaciones al año.

La industria de la construcción está prácticamente paralizada: las plantas cementeras operan al 10% de su capacidad instalada, con más de siete años sin mantenimiento significativo, frente a una demanda nacional de cuatro millones de toneladas anuales.

Los planes de construcción tampoco se cumplen. En 2025, el régimen edificó apenas 2,382 de las 10,795 viviendas planificadas, un cumplimiento del 22%. En el primer trimestre de ese año, el porcentaje cayó hasta el 12,4%. El programa de «casas modulares» —una de las apuestas del gobierno para paliar la emergencia— había entregado solo 133 unidades en todo el país hasta abril de 2026.

Este congreso virtual no es el único evento académico sobre vivienda celebrado en medio de la crisis. El Hackathon Circular CreLab 2026 sobre innovación en construcción tuvo lugar el 2 de julio en Holguín, cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Erasmus+, y también generó críticas por el abismo entre el debate académico y la emergencia habitacional que viven los cubanos.

En el plano normativo, la Asamblea Nacional publicó en junio un anteproyecto de nueva Ley de Vivienda de 190 artículos que derogaría la norma vigente desde 1988. El texto introduce por primera vez el financiamiento hipotecario a largo plazo y el subarrendamiento, establece cuotas mensuales obligatorias para propietarios en edificios multifamiliares y faculta al Estado para recuperar propiedades abandonadas con deterioro estructural. Sin embargo, el anteproyecto aún está pendiente de aprobación definitiva y analistas señalan que no ataca las causas estructurales del problema.

El drama habitacional que enfrentan miles de familias cubanas se agrava en un contexto de escasez generalizada de materiales, colapso de la industria cementera y décadas de desinversión acumulada bajo la dictadura. Mientras los arquitectos debaten en foros virtuales, miles de familias cubanas continúan esperando soluciones a una crisis habitacional que no deja de agravarse.