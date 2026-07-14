Miguel Díaz-Canel: «Una gran noticia inunda las redes»

Miguel Díaz-Canel celebró este martes en su cuenta de X las graduaciones universitarias que se realizan en Cuba bajo el lema del «Centenario de Fidel», calificándolas de «gran noticia» mientras el sistema educativo cubano atraviesa una de sus peores crisis en décadas.

«Una gran noticia inunda las redes: a pesar del bloqueo energético, castigos y amenazas, nuestras universidades celebran sus graduaciones del Centenario de Fidel con la belleza y emociones de siempre. Felicidades graduados, la Patria cuenta con ustedes para salir del cerco», escribió el gobernante.

Acompañó su mensaje con imágenes de ceremonias en distintas universidades del país, donde los estudiantes mostraron felices sus títulos de graduados.

Lo que el tuit omite es el contexto real en el que transcurrió este curso 2025-2026: un año marcado por apagones de hasta 50 horas consecutivas, suspensiones masivas de clases y decisiones de emergencia que desnudan el colapso del sector.

El gobierno tuvo que cancelar los exámenes de ingreso a la universidad para el curso 2026-2027, anunciado el 20 de mayo, sustituyéndolos por el promedio académico acumulado del preuniversitario ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas para las pruebas.

Poco después, las autoridades adelantaron el fin del curso escolar al período del 15 al 30 de junio, también por la crisis energética y la falta de combustible.

La Universidad de Holguín suspendió totalmente la docencia desde el 6 de febrero hasta marzo de 2026. La Universidad de Oriente organizó su graduación provincial el 15 y 16 de junio, pero no pudo trasladar a los estudiantes de Granma, Holguín y Guantánamo a la sede central por falta de combustible, entregándoles los títulos en sus propios territorios.

El 5 de marzo, se suspendieron clases en todos los niveles de La Habana, incluidos los círculos infantiles, tras un apagón masivo provocado por una falla en la central Antonio Guiteras.

A ese cuadro se suma un déficit de 24,000 docentes —el 12,5% de las plazas vacantes— con salarios de entre ocho y veinte dólares mensuales al cambio informal.

La reacción de los cubanos al tuit de Díaz-Canel fue mayoritariamente crítica. «¿Sabes cuántos graduados hay sobreviviendo en la calle? Haciendo cualquier cosa que les aporte más dinero que su profesión. Nuestros profesionales están frustrados, a menos que sean cuadros», respondió un usuario.

Otros comentarios apuntaron en la misma dirección: «Y después no tienen trabajo, qué ironía».

Otra persona hizo énfasis en la fuga de cerebros que sufre el país desde hace décadas: «Más de la mitad de esos graduados se irán de Cuba».

La realidad detrás de las palabras de Díaz-Canel tiene cifras concretas: Cuba perdió más de 30,000 médicos entre 2021 y 2024, y se estima que 545,000 cubanos emigraron solo en 2025, con predominio del rango de 20 a 40 años, precisamente una parte de la generación que hoy recibe diplomas.