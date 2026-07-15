«La noticia que el pueblo esperaba»: Di'Tú reabre en Sancti Spíritus con platos de hasta 4,500 pesos

Reapertura por el 26 de julio en Sancti Spíritus: la especialidad del Di’Tú cuesta 4,500 pesos

Una cafetería Di'Tú volvió a abrir sus puertas en Sancti Spíritus, con un menú que incluye platos de hasta 4,500 pesos —más del salario mínimo mensual de un cubano— en un país donde el trabajador promedio gana menos de 13 dólares al mes.

La reapertura fue anunciada por la Empresa Extrahotelera Palmares S.A. en sus redes sociales, bajo el lema «¡La noticia que todo el pueblo espirituano estaba esperando!».

El menú de la pizarra, visible en las imágenes de la inauguración, refleja la escalada de precios que caracteriza al sector gastronómico: un café expreso cuesta 200 pesos; un frappuccino, 500; las croquetas rellenas arrancan en 1,000 pesos, mientras que las Alitas de Pollo llegan a 2,500 pesos y los Pollos Chifiados a 3,000 pesos.

El plato de la casa, la Tabla Ditú, alcanza los 4,500 pesos.

Irónico que se celebre una de las fechas del calendario alegórico del régimen con la reapertura de un establecimiento que, desde sus precios, es cualquier cosa menos una opción popular.

El establecimiento, ubicado frente al Paseo Marcos García, retoma operaciones «totalmente renovado» como parte de las llamadas acciones de verano y en saludo al 26 de julio, aniversario del asalto al Cuartel Moncada.

Entre las novedades que destaca Palmares figura la instalación de fuentes renovables de energía, presentada como garantía de continuidad del servicio.

La medida es una admisión implícita de que los apagones —que afectan a toda Cuba— representan un obstáculo real para cualquier negocio en la isla.

La cuenta oficial de Trinidad Travel también celebró la apertura con una nota nostálgica: «Los que ya peinados canas recordamos el olor a pollo frito que inundaba las aulas de la universidad José Martí, allá por el año 2000».

El Di'Tú tiene historia en Sancti Spíritus desde aquella época, cuando operaba cerca del campus universitario antes de caer en el abandono como tantas otras instalaciones estatales.

Palmares S.A. inició el rescate nacional de la red Di'Tú en junio de 2024, comenzando con establecimientos cercanos a hospitales en La Habana.

La expansión hacia provincias como Sancti Spíritus llega dos años después, en medio de una crisis económica que hace cada vez más difícil para la mayoría de los cubanos costear una salida a comer.

Sin embargo, los precios que ahora trae contrastan de forma brutal con la realidad salarial cubana.

El salario mínimo en Cuba se elevó a 3,210 pesos en junio de 2026, tras un aumento del 53%. Aun así, la Tabla Ditú a 4,500 pesos supera ese salario mínimo completo.

El salario medio oficial ronda los 6,930 pesos mensuales, equivalente a menos de 13 dólares al cambio informal.

A eso se suma que la inflación en Cuba está fuera de control, con el rubro de restaurantes y hoteles registrando un alza del 26,54% interanual en julio de 2026, el sector con mayor incremento de precios.