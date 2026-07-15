Régimen cubano confisca dos embarcaciones halladas en Camagüey y Guantánamo

El Ministerio del Interior (MININT) del régimen cubano informó este miércoles la confiscación de dos embarcaciones localizadas en zonas costeras remotas de Camagüey y Guantánamo.
Según la Dirección de Tropas Guardafronteras, ambas confiscaciones quedaron formalizadas mediante resoluciones del Jefe del Departamento Nacional de Capitanías de Puerto con fecha 27 de mayo de 2026, aunque los hallazgos se produjeron meses antes.
La primera embarcación es una lancha rápida de fibra de vidrio, color blanco y azul, con los rótulos «Cynthia SLI534» en la amura de estribor y «FDC 002123» en la amura de babor, equipada con un motor fuera de borda Yamaha de 175 HP y cuatro cilindros.
Las Tropas Guardafronteras la localizaron el 3 de diciembre de 2025 en Cayo Cruz, municipio Esmeralda, provincia Camagüey, y su confiscación quedó formalizada mediante la Resolución No. 03/2026.
Esa misma lancha ya había sido reportada como hallazgo por la Capitanía de Nuevitas a finales de 2025, cuando se abrió un plazo inicial para reclamarla.
Al no presentarse ningún propietario, procedió la confiscación formal en mayo de 2026.
La segunda embarcación es un bote de aluminio blanco, sin datos identificativos adicionales —sin nombre, matrícula ni motor registrado—, hallado el 8 de enero de 2026 en la zona conocida como «Mesa Abajo, Playa Rufino», Cayo Güin, municipio Baracoa, provincia Guantánamo.
Su confiscación se formalizó mediante la Resolución No. 04/2026, aunque la Capitanía del Puerto de Guantánamo no reportó públicamente el hallazgo hasta el 9 de abril de 2026, con más de tres meses de retraso respecto a la fecha real del encuentro.
Ambas confiscaciones se amparan en la Resolución No. 1/2015 del Ministro del Interior, que regula los procedimientos para que el Estado cubano se apropie de las embarcaciones halladas en aguas territoriales de la isla.
El mecanismo establece que los posibles afectados disponen de 20 días naturales desde la publicación en un diario de circulación nacional para reclamar por escrito ante el Jefe de la Dirección de Tropas Guardafronteras.
Esta práctica es sistemática. En mayo de 2026, el MININT ya había confiscado una lancha rápida de bandera bahameña llamada «Bombay 2», hallada en noviembre de 2025 también en la zona de Esmeralda, Camagüey.
Cayo Cruz y Cayo Güin son puntos costeros alejados, frecuentemente asociados a intentos de emigración ilegal o al tránsito de embarcaciones a la deriva, lo que convierte estas zonas en escenarios recurrentes de hallazgos marítimos que el régimen transforma en confiscaciones a favor del Estado.
En lo que va de 2026, el MININT ha publicado al menos tres rondas de confiscaciones de este tipo, una tendencia que se repite año tras año y que en 2022 incluyó la captura de 11 lanchas rápidas por las Guardafronteras a lo largo de ese año.
Preguntas frecuentes sobre las confiscaciones de embarcaciones en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el régimen cubano confisca embarcaciones encontradas en sus costas?
El régimen cubano confisca embarcaciones halladas en sus costas amparándose en la Resolución No. 1/2015 del Ministro del Interior, que regula los procedimientos para que el Estado se apropie de estas naves si no son reclamadas a tiempo. Este mecanismo es parte de una práctica sistemática en la que el Estado cubano se queda con embarcaciones halladas, especialmente aquellas asociadas a intentos de migración ilegal.
Publicidad
¿Cómo afecta este proceso de confiscación a los propietarios extranjeros?
El proceso de confiscación en Cuba afecta significativamente a los propietarios extranjeros, ya que el plazo de 20 días para reclamar es difícil de cumplir, especialmente para aquellos que no residen en la isla. Si no se presentan reclamaciones a tiempo, las embarcaciones terminan en manos del Estado cubano, lo que genera críticas sobre la falta de acceso y transparencia en los procedimientos para extranjeros.
Publicidad
¿Qué tipos de embarcaciones suelen ser confiscadas en Cuba?
Las embarcaciones confiscadas en Cuba incluyen lanchas rápidas, botes de aluminio y kayaks, muchas veces asociadas a intentos de migración irregular. Estas naves suelen hallarse en zonas costeras remotas y, al no ser reclamadas, se convierten en propiedad del Estado. Este patrón es frecuente en áreas como Cayo Cruz y Cayo Güín, donde se reportan intentos de emigración ilegal.
Publicidad
¿Cuál es la normativa cubana que permite estas confiscaciones?
La normativa cubana que permite la confiscación de embarcaciones es la Resolución No. 1/2015 del Ministro del Interior. Esta regula el procedimiento para que el Estado cubano se apropie de las embarcaciones encontradas en sus aguas territoriales si no son reclamadas por sus propietarios en un plazo de 20 días desde la publicación del hallazgo.
Publicidad
Vídeos relacionados:
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.