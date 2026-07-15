Régimen cubano confisca dos embarcaciones halladas en Camagüey y Guantánamo

El Ministerio del Interior (MININT) del régimen cubano informó este miércoles la confiscación de dos embarcaciones localizadas en zonas costeras remotas de Camagüey y Guantánamo.

Según la Dirección de Tropas Guardafronteras, ambas confiscaciones quedaron formalizadas mediante resoluciones del Jefe del Departamento Nacional de Capitanías de Puerto con fecha 27 de mayo de 2026, aunque los hallazgos se produjeron meses antes.

La primera embarcación es una lancha rápida de fibra de vidrio, color blanco y azul, con los rótulos «Cynthia SLI534» en la amura de estribor y «FDC 002123» en la amura de babor, equipada con un motor fuera de borda Yamaha de 175 HP y cuatro cilindros.

Las Tropas Guardafronteras la localizaron el 3 de diciembre de 2025 en Cayo Cruz, municipio Esmeralda, provincia Camagüey, y su confiscación quedó formalizada mediante la Resolución No. 03/2026.

Esa misma lancha ya había sido reportada como hallazgo por la Capitanía de Nuevitas a finales de 2025, cuando se abrió un plazo inicial para reclamarla.

Al no presentarse ningún propietario, procedió la confiscación formal en mayo de 2026.

La segunda embarcación es un bote de aluminio blanco, sin datos identificativos adicionales —sin nombre, matrícula ni motor registrado—, hallado el 8 de enero de 2026 en la zona conocida como «Mesa Abajo, Playa Rufino», Cayo Güin, municipio Baracoa, provincia Guantánamo.

Su confiscación se formalizó mediante la Resolución No. 04/2026, aunque la Capitanía del Puerto de Guantánamo no reportó públicamente el hallazgo hasta el 9 de abril de 2026, con más de tres meses de retraso respecto a la fecha real del encuentro.

Ambas confiscaciones se amparan en la Resolución No. 1/2015 del Ministro del Interior, que regula los procedimientos para que el Estado cubano se apropie de las embarcaciones halladas en aguas territoriales de la isla.

El mecanismo establece que los posibles afectados disponen de 20 días naturales desde la publicación en un diario de circulación nacional para reclamar por escrito ante el Jefe de la Dirección de Tropas Guardafronteras.

Esta práctica es sistemática. En mayo de 2026, el MININT ya había confiscado una lancha rápida de bandera bahameña llamada «Bombay 2», hallada en noviembre de 2025 también en la zona de Esmeralda, Camagüey.

Cayo Cruz y Cayo Güin son puntos costeros alejados, frecuentemente asociados a intentos de emigración ilegal o al tránsito de embarcaciones a la deriva, lo que convierte estas zonas en escenarios recurrentes de hallazgos marítimos que el régimen transforma en confiscaciones a favor del Estado.

En lo que va de 2026, el MININT ha publicado al menos tres rondas de confiscaciones de este tipo, una tendencia que se repite año tras año y que en 2022 incluyó la captura de 11 lanchas rápidas por las Guardafronteras a lo largo de ese año.