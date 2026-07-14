Cubana se enfrenta a una multitud para comprar carne en Trinidad: cuatro libras por 3.200 pesos

Una mujer identificada como Geneida Herrera publicó el pasado sábado un video en Facebook que acumula más de 635,000 visualizaciones, en el que relata cómo se enfrentó a una multitud para comprar carne de vaca en la feria informal conocida como «El Karaoke», en Trinidad, provincia de Sancti Spíritus.

En el video publicado desde el perfil del Hostal Mirelis, Herrera cuenta que logró hacerse con una bolsa de cuatro libras de carne de res por 3.200 pesos cubanos —800 pesos la libra—, pero que la experiencia la dejó sacudida: la multitud la apretó contra el camión de venta hasta casi hacerle perder los espejuelos.

«Así fue esta primera vez mía, para comprar carne de vaca. Pude comprar la java de 4 libras por 3.200. Pero que susto, me apretó la multitud contra el camión, me asusté, hasta que decidí usar mi doble fuerza y pude salir, madre mía», escribió la mujer en la publicación.

En el video, visiblemente alterada, añade: «1.000 pesos el cocote, así quedé, así quedé después de coger la carne de vaca, me quitaron hasta los espejuelos, casi los pierdo, qué susto tengo».

Herrera aclaró que no se hubiera expuesto a esa situación de no ser por su madre: «Tenía que hacerlo por mi mamá que la necesita, si es por mí no me expongo así».

Además de la carne de res, en la feria había cocote a 1.000 pesos la libra y costillas a 500 pesos.

La feria «El Karaoke» —llamada así por un karaoke ubicado en sus inmediaciones— opera únicamente los sábados y es el principal punto de abastecimiento de alimentos frescos para los trinitarios, con participación de cerca del 50% de las bases productivas agrícolas locales.

Pese a ser relativamente más barata que otros puntos de venta, sus precios siguen siendo inalcanzables para la mayoría de los cubanos.

El salario medio mensual en Cuba ronda los 7.000 pesos, lo que significa que las cuatro libras de carne que compró Herrera representan casi la mitad de lo que gana un trabajador en un mes.

La escena refleja la crisis de precios de alimentos que vive Cuba, agravada desde que el régimen eliminó los topes de precios mediante la Resolución 150/2026, del 21 de junio pasado.

Desde entonces, el arroz subió de 30.000 a 31.800 pesos por saco de 25 kilogramos en apenas 48 horas, y el aceite pasó de 1.400 a 1.800 pesos el litro.

Según el Food Monitor Program, el 96,91% de la población cubana carece de acceso adecuado a alimentos nutritivos, y el 33,9% de los hogares tuvo al menos un miembro que se acostó con hambre en los últimos 30 días.

La situación en Trinidad no es nueva. En noviembre de 2024, durante una visita a Sancti Spíritus, la propia vicepresidenta cubana constató que la carne de res era un «lujo» para la población, cuando la libra rondaba los 2.755 pesos.

Para este julio, ese precio ya superó los 800 pesos la libra en la misma feria, aunque en otras ferias del país llegó a alcanzar los 1.000 pesos.

El colapso de la producción agropecuaria nacional agrava el panorama: la producción porcina cayó de 200,000 toneladas en 2018 a apenas 9,000 en 2026, y cada vez es más difícil encontrar productos básicos en los mercados de la Isla.

El video de Herrera acumuló 10,819 likes y 511 comentarios, convirtiéndose en un testimonio más de la desesperación cotidiana que enfrentan los cubanos para acceder a alimentos básicos.