«Abusadores que tienen a niños obligados»: MINFAR presume de preparación a reclutas para el Servicio Militar y desata críticas

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) publicó esta semana en su página oficial de Facebook una entrada en la que presumía de la «preparación militar básica» que reciben los reclutas del Servicio Militar Activo, acompañada de una fotografía de decenas de jóvenes uniformados en verde olivo formados en filas ante un oficial en un podio. La publicación, sin embargo, desató una avalancha de críticas de cubanos que rechazaron el tono triunfalista del régimen.

El texto describía el proceso como «un conjunto de acciones y procedimientos encaminados a incrementar la influencia consciente de los jefes sobre los colectivos que conforman la unidad en todos los niveles», un lenguaje burocrático que contrasta radicalmente con los testimonios de exreclutas, padres y ciudadanos que respondieron en los comentarios.

Facebook / Minfar Cuba

La reacción mayoritaria fue de indignación. Un comentario que resume el sentir general de muchos usuarios señaló: «Abusadores que tienen a niños obligados pasando hambre y de carne de cañón si sucede algo, tantos que han muerto y los que no se presentan les quieren meter hasta en la cárcel».

Otro usuario cuestionó la utilidad real del entrenamiento: «Esos no son reclutas, son rehenes... muchachitos que van a tirar al campo de tiro un par de veces al año, máximo en mis tiempos que había más recursos, siete balas por cabeza... solo son prisioneros a los que ustedes esperan que maten primero para tener tiempo de huir».

Varios comentarios apuntaron al carácter económico del servicio para el régimen. «El negocio más grande de la basura de revolución esa, tienen fuerza laboral gratis, guardias para sus fortalezas, mano de obra gratis y carne de cañón para cuando suceda algo algún día, niños obligados a estar ahí corriendo el riesgo de perder su vida por defender a quienes los tienen reprimidos, pasando muchas necesidades, hambre, condiciones inhumanas», escribió otro usuario.

La misma lógica apareció en otro comentario que lo resumió con crudeza: «Si quitan la obligación de pasar el mierdismo militar, se quedan sin guardias».

Un exrecluta recordó su propia experiencia: «Recuerdo cuando estaba en la reserva (obligatorio), marchábamos al ritmo de uno, dos, tres, cuatro comiendo mierda y gastando zapatos».

Esta publicación del MINFAR no es un caso aislado. El 9 de julio, una entrada similar de Radio Ciudad Monumento sobre el reclutamiento en Bayamo, provincia de Granma, generó reacciones idénticas, con cubanos describiendo el proceso como «llevarlos al matadero» y «un abuso» que prepara a jóvenes «para una guerra que no va a llegar nunca».

El rechazo social al servicio militar se ha intensificado en los últimos años ante una serie de muertes documentadas. Entre 2018 y principios de 2026, al menos 67 reclutas fallecieron, según datos de Archivo Cuba y Cubalex: 27 por suicidio, 16 por negligencias graves, 14 en accidentes, cuatro por negación de atención médica y tres en circunstancias calificadas como asesinatos. Solo en 2025 murieron al menos 19 jóvenes durante su período como reclutas.

Entre los casos más recientes, Abraham Limonta Estrada, de 17 años, se quitó la vida en febrero de 2026 en Guantánamo, y Dailier Rodríguez Tamayo, de 19 años, murió en marzo de 2026 en La Habana pese a contar con un dictamen médico que le prohibía portar armas o estar bajo estrés. La madre de Antonio Rassi Roque, fallecido en agosto de 2025, denunció en julio de 2026 que las autoridades archivaron el caso sin responsables.

El servicio militar es obligatorio para los ciudadanos varones cubanos a partir de los 17 años, con una duración de dos años. Cuba no reconoce el derecho a la objeción de conciencia, y el Decreto 103/2024 impone multas de hasta 7,000 pesos cubanos a quienes no se presenten al ser citados, con posibilidad de proceso penal para reincidentes. Además, reclutas han sido vistos recogiendo basura en La Habana, lo que refuerza la percepción de que el servicio funciona como fuente de mano de obra gratuita para el Estado.

«Entrenando personas para denigrar a su mismo pueblo. La vida de un cubano vale menos que un chicle para estos comunistas corruptos», concluyó uno de los comentarios más compartidos bajo la publicación oficial del MINFAR.