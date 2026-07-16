Cubanos recaudan juguetes, ropa y dinero para la niña Lía

Una ola de solidaridad se desató este miércoles en torno a Lía Isabel García Torres, una niña de ocho años que vive en condiciones de extrema pobreza en Bayamo, provincia de Granma, luego de que su caso fuera difundido por el periodista y activista cubano Guillermo Rodríguez Sánchez a través de su perfil de Facebook.

En pocas horas, madres de Bayamo comenzaron a llegar a la casa de Lía con sus hijos para entregarle juguetes y obsequios, mientras que desde el exterior llegaron paquetes con ropa, vitaminas y útiles escolares, y las donaciones monetarias alcanzaron los 270,000 pesos cubanos.

Uno de los gestos más emotivos lo protagonizó un niño que donó su peluche de Stitch —el mismo que había pedido como regalo de cumpleaños— y lloró al entregarlo.

Su madre le escribió a Rodríguez Sánchez: «Tengo tres niños, dos varones y una niña, y andaban locos sacando juguetes para darle a Lía. El mayor regaló un peluche de Stitch que tanto lloró que lo quería de regalo para su cumpleaños».

Desde el exterior, una seguidora envió un paquete de 11,50 libras con juguetes, vitaminas, ropitas y útiles escolares, con destino a nombre de la madre de Lía, Lariatne Gamboa Morales, en Bayamo.

Rodríguez Sánchez confirmó que hay varios envíos más ya despachados que llegarán a la casa de la niña en los próximos 15 días.

En cuanto a las donaciones en efectivo, el activista anunció que ya se habían reunido 270,000 pesos y que organizará la entrega del dinero a la familia a la brevedad posible.

Captura de Facebook

El caso de Lía fue denunciado no por su propia madre, sino por una vecina que en ocasiones les lleva comida y que suplicó ayuda en nombre de ambas.

La niña padece enfermedades respiratorias crónicas, lleva más de 50 días sin acceso a agua potable en su hogar, tiene el refrigerador vacío y oxidado, y sus únicos juguetes hasta ahora eran muñecas rescatadas de la basura a las que ella misma cose ropitas.

Rodríguez Sánchez describió la situación con dureza: «Que nadie venga a adornarlo, no tener qué comer ni los medios para buscar comida adecuada aunque trabajes es la peor de las miserias».

La crisis hídrica que sufre Lía no es un caso aislado en Granma. La Empresa Eléctrica de la provincia admitió en junio que solo generaba un tercio de la energía que necesita, con circuitos acumulando más de 45 horas consecutivas sin servicio. Dado que el suministro de agua depende de bombas eléctricas, los apagones colapsan directamente el acceso al agua: más de 67,000 habitantes de Granma no tienen servicio de agua por redes, y una pipa privada puede costar hasta 20,000 pesos cubanos.

El contexto nacional no es menos grave. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 89% de las familias cubanas vive en pobreza extrema con un salario promedio de apenas 13 dólares mensuales. Más de 100,000 niños no reciben leche diaria y casi la mitad de los estudiantes de seis a 11 años no recibe comida en la escuela.

Quienes deseen colaborar con Lía y su familia pueden enviar donaciones a la tarjeta BPA 9238 1299 7955 8725, a nombre de Verona Bonce, amiga de la familia, dado que la madre no tiene cuenta bancaria. Esta no es la primera vez que la solidaridad ciudadana suple la inacción del Estado: en campañas anteriores, Rodríguez Sánchez logró reunir un millón de pesos para una familia en Júcaro, y el lunes pasado cubanos reunieron 45,000 pesos para otras familias en situación crítica.

«Justo como Lía y su mamá hay miles de madres y niñas en Cuba», escribió Rodríguez Sánchez, resumiendo en una frase la dimensión de una crisis que el régimen no reconoce ni atiende.