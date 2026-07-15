Así fue la triste despedida de este cubano en la isla antes de irse al extranjero: "Qué duro es esto"

Un joven cubano llamado Raidel Ramírez compartió el domingo en TikTok un emotivo video de su despedida de Cuba antes de emigrar al extranjero en 2023, un clip que en pocos días acumuló más de 173,000 visualizaciones y conmovió a miles de usuarios.

En las imágenes se ve al joven envolviéndose en abrazos y lágrimas junto a amigos del barrio y familiares, en lo que él mismo describió como uno de los momentos más duros de su vida.

Al fondo del video aparece un automóvil clásico de color turquesa, imagen característica de los barrios cubanos, mientras una de las personas presentes llora visiblemente durante el abrazo de despedida.

Raidel publicó el clip como respuesta a otra usuaria de la plataforma y lo etiquetó con las palabras #cuba, #despedida, #latinos y #venezuela, lo que sugiere que el país suramericano formó parte de su ruta o destino migratorio.

La descripción que acompañó el video fue escueta pero directa: «Despedida de Cuba me fuy de Cuba en el 2023».

Ese año marcó el pico del mayor éxodo migratorio de la historia cubana: entre 2022 y 2023 más de un millón de personas abandonaron la isla, equivalente al 10% de su población total, reduciendo el número de habitantes de 11,18 millones a 10,56 millones.

Solo en el año fiscal 2023, unos 425,000 cubanos llegaron a territorio estadounidense, una cifra que superó en magnitud todos los movimientos migratorios anteriores de la isla, incluidos el Éxodo del Mariel de 1980 y la crisis de los balseros de 1994.

Alrededor de 800,000 de esos emigrantes tenían entre 15 y 59 años, lo que golpeó de forma severa la fuerza laboral del país.

Las despedidas grabadas en barrios, patios y aeropuertos se han convertido en un fenómeno recurrente en TikTok, donde la diáspora cubana encuentra un espacio de duelo colectivo.

Videos similares al de Raidel generan empatía y catarsis entre quienes reconocen su propia historia de separación, ya sea como los que se fueron o como los que se quedaron esperando.

El duelo migratorio cubano se caracteriza por culpa, ansiedad y tristeza profunda, agravados por la incertidumbre sobre cuándo —o si— habrá un reencuentro.

La crisis económica, la represión política del régimen y la ausencia de oportunidades son los motores principales de un éxodo que, según el demógrafo Juan Carlos Albizu-Campos, pudo haber alcanzado 1,79 millones de personas entre 2021 y 2024.

El video de Raidel, con sus 179 comentarios y cientos de reacciones, es apenas uno de los miles de testimonios que documentan ese costo humano: casas vacías, abuelos solos y familias rotas repartidas entre la isla y el mundo.