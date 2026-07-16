Tendencia del mercado informal de divisas en Cuba: ¿A cuánto se venden hoy dólares, euros y MLC?

Dólares, euros y calle en La Habana (Imagen de referencia)

El mercado informal de divisas en Cuba amanece este jueves con una calma estadística que esconde un deterioro real: la depreciación del peso cubano.

Según la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMI) publicada hoy por elTOQUE el dólar se mantiene en 660 CUP por cuarta jornada consecutiva, el euro completa nueve días sin moverse de 760 CUP y la MLC cotiza en 452.44 CUP.

Tasa de cambio hoy 16/07/2026 - 7:05 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP, según elTOQUE: 660 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP, según elTOQUE: 760 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio del MLC a CUP, según elTOQUE: 452,44 CUP.

El medio independiente advierte que el hecho de que la TRMI no se mueva no significa que el mercado esté en equilibrio.

Las ofertas publicadas este jueves oscilan entre 600 y 700 CUP, un abanico de 100 pesos en el que algunos vendedores exigen casi un 17% más que los más baratos.

El dato más revelador está en la acumulada mensual: desde el cierre de junio, el peso se ha depreciado un 9.1% frente al billete verde, lo que equivale a 55 pesos adicionales por cada dólar.

En seis años, la caída es abrumadora: de 42 CUP en 2020 a 660 CUP en julio de 2026, una pérdida de más del 95% del valor del peso cubano.

El Observatorio de Monedas y Finanzas (OMFi) de elTOQUE proyectó en su boletín del 9 de julio que el dólar se movería en un rango de 620 a 730 CUP durante este mes, con la zona de 700 CUP como nivel de resistencia.

El OMFi fue claro: «El reciente descenso de las divisas a finales de junio fue temporal», y «la demanda de dólares ha vuelto a ganar fuerza frente a la oferta».

Euro: Nueve días de estabilidad que no engañan

El euro, por su parte -según el monitoreo de elTOQUE- encadena nueve jornadas consecutivas en 760 CUP, una estabilidad prolongada poco frecuente en el mercado informal cubano.

Sin embargo, el balance mensual cuenta otra historia: frente al cierre de junio, la moneda europea se encareció en 60 pesos, un alza del 8.6% que refleja el mismo deterioro estructural del peso.

Las ofertas del día se mueven entre 730 y 795 CUP, con una dispersión de 65 pesos, es decir, más contenida que la del dólar.

El OMFi proyecta que el euro rondará los 780 CUP en julio, «con un posible máximo de 820 CUP».

Mientras tanto, la brecha con la tasa oficial del Banco Central de Cuba es abismal: el organismo estatal fija el dólar en 592 CUP y el euro en 676,15 CUP, mientras el mercado informal los supera en 68 y 84 CUP, respectivamente.

MLC: La más volátil de las tres

La Moneda Libremente Convertible atraviesa una semana de turbulencias.

Tras desplomarse a 419 CUP el 11 de julio y rebotar hasta 492 CUP el 13 de julio, la MLC retrocede este jueves a 452,44 CUP, muy por debajo de los 520 CUP que el OMFi estimó como referencia para el mes.

Lo que esconden los números: El drama del salario cubano

Detrás de cada variación cambiaria hay una realidad devastadora para millones de familias.

El nuevo salario mínimo fijado en 3,210 CUP desde el 1 de julio —un aumento nominal del 53% respecto a los 2,100 CUP anteriores— equivale a menos de cinco dólares al cambio informal, y los trabajadores no lo cobrarán hasta agosto.

El salario medio oficial de 6,930 CUP apenas alcanza los 10.5 dólares mensuales, y los más de 1.7 millones de jubilados que perciben la pensión mínima de 4,000 CUP reciben poco más de seis dólares.

Economistas independientes estiman que cubrir las necesidades básicas en Cuba requiere unos 96,060 pesos mensuales, unas 14 veces el salario medio oficial.

Las reformas aprobadas y el escepticismo de los analistas

El 19 de junio de 2026, la Asamblea Nacional aprobó un paquete de 176 transformaciones económicas que incluye la legalización de banca privada, la eliminación del tope de 100 trabajadores para las mipymes y la creación de un mercado cambiario digital.

El OMFi fue contundente:

«El Gobierno cubano enfrenta un problema de credibilidad, por lo que el impacto real de las medidas anunciadas solo podrá evaluarse cuando se traduzcan en decretos, regulaciones y cambios institucionales concretos».

El organismo también advirtió que las reformas internas «difícilmente serán suficientes si no van acompañadas de algún tipo de negociación con Estados Unidos que permita flexibilizar sanciones, facilitar el financiamiento externo, la entrada de petróleo, las remesas, los viajes y la inversión de la diáspora».

Mientras el debate continúa, el OMFi anticipa que «el rebote de las cotizaciones continuará en los próximos días».

El mercado informal de divisas en Cuba abre este miércoles con movimientos en las tres monedas de referencia.

El dólar sube cinco pesos, de 655 a 660 CUP; el euro gana otros cinco pesos y escala de 755 a 760 CUP.La moneda libremente convertible (MLC), por su parte, retrocede de forma notable, cayendo de 476 a 441.26 CUP.

Equivalencia de billetes de dólar estadounidense (USD) a peso cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 16 de julio:

1 USD = 660 CUP.

5 USD = 3,300 CUP.

10 USD = 6,600 CUP.

20 USD = 13,200 CUP.

50 USD = 33,000 CUP.

100 USD = 66,000 CUP.

Equivalencia de billetes de euros (EUR) a peso cubano (CUP):

1 EUR = 760 CUP.

5 EUR = 3,800 CUP.

10 EUR = 7,600 CUP.

20 EUR = 15,200 CUP.

50 EUR = 38,000 CUP.

100 EUR = 76,000 CUP.

200 EUR = 152,000 CUP.

500 EUR = 380,000 CUP.