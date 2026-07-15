¿A cuánto se venden hoy el dólar, el euro y la MLC en Cuba?: Así han evolucionado en las últimas horas

Billete de cien dólares y de cien euros (Imagen de referencia)

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El mercado informal de divisas en Cuba abre este miércoles con movimientos en las tres monedas de referencia.

El dólar sube cinco pesos, de 655 a 660 CUP; el euro gana otros cinco pesos y escala de 755 a 760 CUP.

La moneda libremente convertible (MLC), por su parte, retrocede de forma notable, cayendo de 476 a 441,26 CUP.

Tasa de cambio hoy 15/07/2026 - 7:05 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 660 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 760 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 421,26 CUP.

Según el monitoreo en tiempo real de elToque, las ofertas en el mercado informal se mueven en rangos amplios:

-el euro entre 720 y 800 CUP.

-el dólar entre 600 y 710 CUP.

-la MLC entre 400 y 500 CUP.

¿Qué prevé el OMFi para lo que resta de julio?

El Observatorio de Monedas y Finanzas (OMFi) de elToque publicó el 9 de julio su boletín mensual con previsiones para julio, y sus proyecciones siguen siendo clave para entender hacia dónde puede moverse el mercado.

Sobre el dólar, el OMFi fue claro:

«El dólar continuará ganando valor frente al peso cubano en el mercado informal durante julio de 2026, con un rango estimado de entre 620 y 730 CUP».

El organismo también advirtió que «la zona de 700 CUP por dólar seguirá funcionando como un nivel de resistencia durante este mes».

Con el dólar en 660 CUP este miércoles, la divisa se encuentra dentro del rango previsto pero aún lejos de ese nivel de resistencia.

Para el euro, el pronóstico situaba la tasa «alrededor de 780 CUP, con un posible máximo de 820 CUP».

Con 760 CUP este miércoles, el euro avanza en línea con esa previsión y se aproxima al valor central proyectado.

La MLC, sin embargo, cotiza muy por debajo de los 520 CUP estimados para este mes.

El OMFi también señaló que «el reciente descenso de las divisas a finales de junio fue temporal» y que «la demanda de dólares ha vuelto a ganar fuerza frente a la oferta», anticipando que «el rebote de las cotizaciones continuará en los próximos días».

Sobre las reformas aprobadas en junio, el organismo fue contundente:

«El Gobierno cubano enfrenta un problema de credibilidad, por lo que el impacto real de las medidas anunciadas solo podrá evaluarse cuando se traduzcan en decretos, regulaciones y cambios institucionales concretos».

Lo que estas cifras significan para los cubanos

Detrás de cada variación cambiaria hay una realidad devastadora para millones de familias.

El salario mínimo, fijado en 3.210 CUP desde el 1 de julio, equivale a menos de cinco dólares al cambio informal.

El salario medio oficial de 6,930 CUP apenas alcanza los 10,5 dólares mensuales, y los más de 1,7 millones de jubilados que cobran la pensión mínima de 4,000 CUP reciben poco más de seis dólares.

Economistas independientes estiman que cubrir las necesidades básicas requiere unos 96.060 pesos mensuales, unas 14 veces el salario medio oficial.

En seis años, el peso cubano ha perdido más del 95% de su valor frente al dólar: de 42 CUP en 2020 a 660 CUP este miércoles.

El OMFi advirtió que las reformas internas «difícilmente serán suficientes si no van acompañadas de algún tipo de negociación con Estados Unidos que permita flexibilizar sanciones, facilitar el financiamiento externo, la entrada de petróleo, las remesas, los viajes y la inversión de la diáspora».

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 15 de julio:

1 USD = 660 CUP.

5 USD = 3,300 CUP.

10 USD = 6,600 CUP.

20 USD = 13,200 CUP.

50 USD = 33,000 CUP.

100 USD = 66,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 760 CUP.

5 EUR = 3,800 CUP.

10 EUR = 7,600 CUP.

20 EUR = 15,200 CUP.

50 EUR = 38,000 CUP.

100 EUR = 76,000 CUP.

200 EUR = 152,000 CUP.

500 EUR = 380,000 CUP.