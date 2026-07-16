La respuesta de Trump cuando le preguntan si Lindsey Graham fue envenenado por los rusos

El presidente Donald Trump descartó que Rusia haya envenenado al senador Lindsey Graham, fallecido el sábado 12 de julio a los 71 años.

Sin embargo, sus palabras no han logrado apagar la tormenta de especulaciones que rodea una muerte cargada de simbolismo geopolítico.

Según un reportaje de Newsweek, Trump respondió a la pregunta directa de un presentador de televisión afirmando que Graham tenía problemas de salud «profundamente arraigados y no fáciles de encontrar».

La pregunta que puso a Trump en el centro del debate

El lunes 14 de julio, el presentador de Newsmax Greg Kelly le planteó a Trump una pregunta sin rodeos:

«Los rusos tienen el hábito de envenenar a personas que no les gustan, y Graham una vez pidió que Putin fuera eliminado. ¿Tiene sospechas o preocupaciones? ¿Cree que sabemos toda la historia sobre su muerte?»

La respuesta del presidente fue calculada: «Para responder a la teoría conspirativa, me encantaría decir que sí, pero creo que él tenía algunos problemas».

Trump añadió que esos problemas eran «profundamente arraigados» y difíciles de detectar.

Señaló que el padre de Graham murió a una edad similar, y describió lo ocurrido como una falla interna catastrófica: una parte del cuerpo del senador «literalmente explotó».

Al día siguiente, en la Casa Blanca, Trump fue más contundente al referirse a la participación del FBI.

«Creo que el FBI está perdiendo el tiempo si está haciendo eso», dijo, descartando que la muerte tuviera relación con un acto criminal.

Las últimas horas de Graham y su broma macabra

El senador había regresado el viernes 10 de julio de Kiev, donde se reunió con el presidente ucraniano Volodímir Zelensky y anunció un acuerdo con la Casa Blanca para impulsar un devastador paquete de sanciones contra Rusia, que incluía aranceles del 500% a países que compraran petróleo ruso.

Esa misma noche del sábado, Graham habló por teléfono con Trump para informarle sobre el viaje. El presidente recordó que el senador «sonaba un poco cansado».

Poco después de colgar, Graham confesó a un confidente que no se sentía bien y, cuando le instaron a buscar atención médica, respondió que lo haría el domingo, tras su aparición programada en Meet the Press, de la NBC.

Según relató ese confidente al medio Axios, Graham bromeó: «No puedo morir ahora. Todavía tengo que aprobar las sanciones contra Rusia, solucionar lo de Irán y lograr la normalización entre Israel y Arabia Saudita».

Murió horas después, en lo que su oficina describió como una «breve y repentina enfermedad».

Los crecientes rumores sobre un posible envenenamiento

La combinación de factores -el viaje a Kiev, el anuncio de las sanciones, la muerte súbita y el historial de Graham con Rusia- disparó las especulaciones entre figuras políticas y en redes sociales.

Bill Browder, el financiero y activista anticorrupción impulsor de la Ley Magnitsky, fue uno de los más explícitos: «Los rusos son expertos en la administración de venenos que parecen ataques cardíacos.

Todas las pruebas deben realizarse de inmediato para descartar juego sucio. He visto suficientes muertes sospechosas relacionadas con Rusia para saber que este es el único curso de acción», escribió en X.

El senador republicano John Cornyn, de Texas, pidió públicamente la divulgación del informe toxicológico. «Dado dónde estaba y las cosas que estaba defendiendo, creo que simplemente debemos resolver todas esas preguntas viendo qué muestran los informes toxicológicos», declaró el lunes 14 de julio.

El antecedente de Graham con Moscú es central para entender la intensidad de las sospechas.

En 2022, el senador preguntó públicamente si había «un Bruto en Rusia» y afirmó que «la única manera de que esto termine es que alguien en Rusia se lo lleve», refiriéndose a Putin. En mayo de 2023, ante Zelensky, declaró: «Los rusos están muriendo... es el mejor dinero que hemos gastado nunca». Esas declaraciones llevaron a Rusia a emitir una orden de búsqueda contra él y, en febrero de 2024, a incluirlo en su lista de terroristas y extremistas.

La investigación y la causa oficial de muerte

La Oficina del Médico Forense del Distrito de Columbia determinó de manera preliminar que Graham murió de una disección aórtica provocada por enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, condición que puede ser mortal en minutos si no se trata.

Sin embargo, el certificado de defunción permanece en estado «pendiente». «El certificado de defunción estará PENDIENTE hasta que se finalicen todas las pruebas toxicológicas y microscópicas», precisó la oficina del médico forense, según citó The Hill.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó el domingo 13 de julio que el bureau estaba «asistiendo a las autoridades locales», sin ofrecer detalles adicionales sobre el alcance de su participación.

Trump ordenó izar las banderas a media asta en todo el país hasta el sábado 18 de julio en honor al senador, a quien describió como «un querido amigo mío y un hombre verdaderamente excepcional».

Los resultados definitivos de la toxicología serán la clave para cerrar -o avivar aún más- una de las controversias políticas más intensas del año en Washington.