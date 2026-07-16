Rubio recuerda los «campamentos terroristas de Castro» y su papel en la violencia de izquierda

El secretario de Estado Marco Rubio evocó este jueves los «campos terroristas de Castro» ante representantes de más de 60 países reunidos en Washington para la Conferencia Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, señalando al régimen cubano como pieza central en la construcción de la extrema izquierda violenta en el hemisferio occidental.
En su discurso ante la conferencia ministerial, Rubio afirmó que «la extensa red de inteligencia e ideología del régimen cubano ayudó a construir la extrema izquierda en nuestro país y en nuestro hemisferio, y permanece inextricablemente vinculada a los grupos y movimientos de extrema izquierda dentro y más allá de Occidente».
El jefe de la diplomacia estadounidense recordó que «decenas de miles de guerrilleros marxistas» fueron «entrenados para matar en los campos terroristas de Castro», en una referencia directa a la red de campamentos que el régimen de Fidel Castro operó desde finales de los años 60 para adoctrinar y armar a combatientes de distintos continentes.
Rubio trazó un arco histórico que conecta esos campos con grupos como los Tupamaros, los Montoneros, las FARC, el ELN y Sendero Luminoso en América Latina, y con las Brigadas Rojas italianas, la Fracción del Ejército Rojo alemana y la organización 17 de Noviembre en Grecia, hasta llegar a la violencia de extrema izquierda que sacude hoy a Europa y Estados Unidos.
Para respaldar su argumento, el secretario citó cifras contundentes: entre 1970 y 1980, el 93% de los ataques terroristas en Occidente provinieron de la extrema izquierda, y en apenas 18 meses, entre 1971 y 1972, el FBI contabilizó 2,500 atentados en suelo estadounidense, a un ritmo de casi cinco diarios.
Rubio denunció que el contraterrorismo occidental ha tenido durante décadas «un punto ciego» frente a esta amenaza, mientras concentraba toda su atención en el extremismo yihadista.
Reconoció los logros en ese frente —los ataques yihadistas en Estados Unidos cayeron dos tercios desde el pico del ISIS, y las muertes por ese tipo de terrorismo en Europa se redujeron un 97% entre 2015 y 2024— pero advirtió que la amenaza de izquierda ha resurgido con fuerza.
Como prueba del presente, enumeró una mujer de 72 años quemada viva en Grecia dos semanas antes de la conferencia, un apagón de cinco días en Berlín durante el invierno que dejó muerta a una anciana de 83 años, y la muerte de un joven francés de 23 años apaleado en Lyon.
Señaló además que la violencia de extrema izquierda en Alemania creció más del 40% en el último año, y que en Grecia más del 80% de la violencia radical proviene de actores de extrema izquierda y anarquistas.
El secretario también apuntó a las conexiones transnacionales de estos grupos, incluyendo a redes proxy iraníes que, según dijo, están «cada vez más íntimamente vinculadas a grupos militantes izquierdistas en todo el mundo».
Rubio cerró su intervención con un llamado a la acción colectiva: «O cooperamos a través de nuestras fronteras o los terroristas seguirán explotando los vacíos entre ellas», y anunció que habrá nuevas designaciones de grupos como organizaciones terroristas extranjeras, mientras el próximo taller de contraterrorismo será co-organizado con Alemania.
La conferencia se celebra en el marco de una escalada sostenida de presión de Washington contra La Habana: el 13 de julio, tres días antes del evento, Estados Unidos impuso una octava ronda de sanciones contra 10 entidades cubanas adicionales, entre ellas las Brigadas de Respuesta Rápida y el Ministerio de Turismo.
Desde enero de 2026, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba.
El canciller cubano Bruno Rodríguez reaccionó el miércoles calificando la conferencia de «macartista» y basada en la «mentira», y recomendó a Rubio «leer la historia». El viceministro Carlos Fernández de Cossío la describió como una «cortina de humo».
China también salió en defensa del régimen criticando las sanciones impuestas días antes.
Preguntas frecuentes sobre el papel de Cuba en el terrorismo de extrema izquierda
CiberCuba te lo explica:
¿Qué son los "campos terroristas de Castro" mencionados por Marco Rubio?
Los "campos terroristas de Castro" son una referencia a la red de campamentos operados por el régimen de Fidel Castro desde finales de los años 60, donde se entrenaba y adoctrinaba a guerrilleros marxistas de diversas partes del mundo. Marco Rubio los menciona al señalar cómo el régimen cubano ha influido en la creación y fortalecimiento de grupos radicales de extrema izquierda en todo el hemisferio occidental.
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¿Cómo ha influido Cuba en la violencia de extrema izquierda según Marco Rubio?
Según Marco Rubio, el régimen cubano ha sido pieza central en la construcción de la extrema izquierda violenta en el hemisferio occidental. Esto se ha logrado a través de su extensa red de inteligencia e ideología y el entrenamiento de guerrilleros en sus "campos terroristas". Esta influencia se extiende a diversos grupos radicales en América Latina y Europa.
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¿Cuáles son las conexiones internacionales de los grupos radicales de izquierda mencionadas por Rubio?
Rubio mencionó conexiones transnacionales entre grupos radicales de izquierda y redes proxy iraníes, indicando que estas redes están cada vez más vinculadas a militantes izquierdistas a nivel mundial. Esto incluye la participación en ataques coordinados y el financiamiento de operaciones a través de canales cifrados.
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¿Qué medidas ha tomado Estados Unidos contra Cuba en respuesta a estas acusaciones?
Estados Unidos ha impuesto múltiples rondas de sanciones contra entidades cubanas, incluyendo las Brigadas de Respuesta Rápida y el Ministerio de Turismo. Desde enero de 2026, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones en respuesta a la supuesta colaboración de Cuba con grupos terroristas de izquierda.
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