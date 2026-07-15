China sale en defensa de Cuba tras las nuevas sanciones de Estados Unidos

El gobierno de China salió este miércoles en defensa del régimen cubano tras la más reciente ronda de sanciones impuestas por Estados Unidos. Desde Pekín, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, reafirmó el respaldo de su país a La Habana, rechazó cualquier "injerencia externa" y exigió a Washington poner fin al embargo y a las medidas coercitivas contra la isla, reporta Xinhua News.

Las declaraciones se produjeron apenas dos días después de que la administración de Donald Trump anunciara una nueva batería de sanciones contra 10 entidades vinculadas al aparato estatal cubano, entre ellas el Ministerio de Turismo (MINTUR), el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR), el Grupo Empresarial de Comercio Exterior (GECOMEX), así como las Milicias de Tropas Territoriales y las Brigadas de Respuesta Rápida.

Se trata de la octava ronda de sanciones adoptada por la Casa Blanca contra Cuba en lo que va de 2026. En conjunto, la administración Trump ha aplicado más de 240 medidas desde enero al amparo de la Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo.

Durante una rueda de prensa, Lin Jian calificó de "ilegal" el embargo estadounidense y aseguró que sus efectos recaen directamente sobre la población cubana.

"Estados Unidos ha impuesto un bloqueo integral y sanciones ilegales contra Cuba durante más de 60 años, causando profundos sufrimientos al pueblo cubano. Más recientemente, ha intensificado su bloqueo y sanciones, afectando gravemente el sustento básico de los cubanos y generando una amplia preocupación en la comunidad internacional", afirmó.

El portavoz también instó a Washington a modificar su política hacia la isla.

"Estados Unidos debería escuchar las justas voces de la comunidad internacional, poner fin de inmediato a su bloqueo y presión coercitiva contra Cuba, y dejar de vulnerar el derecho del pueblo cubano a la subsistencia y al desarrollo", declaró.

Un respaldo constante de Pekín

La reacción del gobierno chino se enmarca en una línea de apoyo sostenido al régimen cubano. En mayo, el propio Lin Jian defendió públicamente a Raúl Castro después de que Estados Unidos presentara cargos penales en su contra. Días más tarde, el 9 de julio, el embajador chino en La Habana reiteró la confianza de Pekín en que Cuba "logrará su desarrollo".

Ese respaldo también se ha traducido en ayuda económica. En enero de 2026, el presidente Xi Jinping autorizó un paquete de asistencia de emergencia valorado en 80 millones de dólares, además del envío de entre 60,000 y 90,000 toneladas de arroz para aliviar la crisis alimentaria que atraviesa la isla.

China se ha consolidado además como el principal socio comercial de Cuba desde 2017. En los últimos años, el régimen ha intensificado su apuesta por las inversiones chinas como alternativa frente al endurecimiento de las sanciones estadounidenses, incluyendo negociaciones para proyectos turísticos como la explotación del Hotel Copacabana, en La Habana.

La respuesta de La Habana

Tras el anuncio de las nuevas sanciones, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, calificó las medidas de "criminales y genocidas" y acusó a Washington de continuar "reforzando la guerra contra el pueblo de Cuba, sus condiciones de vida y sus fuentes de sustento".

La posición de China también se refleja de manera sistemática en los foros internacionales. Desde 1992, Pekín ha votado a favor de todas las resoluciones de la Asamblea General de la ONU que reclaman el fin del embargo estadounidense. En la más reciente votación, celebrada en 2024, la resolución obtuvo 187 votos favorables y solo dos en contra: Estados Unidos e Israel.