China sale en defensa de Cuba tras las nuevas sanciones de Estados Unidos

El gobierno de China salió este miércoles en defensa del régimen cubano tras la más reciente ronda de sanciones impuestas por Estados Unidos. Desde Pekín, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, reafirmó el respaldo de su país a La Habana, rechazó cualquier "injerencia externa" y exigió a Washington poner fin al embargo y a las medidas coercitivas contra la isla, reporta Xinhua News.
Las declaraciones se produjeron apenas dos días después de que la administración de Donald Trump anunciara una nueva batería de sanciones contra 10 entidades vinculadas al aparato estatal cubano, entre ellas el Ministerio de Turismo (MINTUR), el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR), el Grupo Empresarial de Comercio Exterior (GECOMEX), así como las Milicias de Tropas Territoriales y las Brigadas de Respuesta Rápida.
Se trata de la octava ronda de sanciones adoptada por la Casa Blanca contra Cuba en lo que va de 2026. En conjunto, la administración Trump ha aplicado más de 240 medidas desde enero al amparo de la Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo.
Durante una rueda de prensa, Lin Jian calificó de "ilegal" el embargo estadounidense y aseguró que sus efectos recaen directamente sobre la población cubana.
"Estados Unidos ha impuesto un bloqueo integral y sanciones ilegales contra Cuba durante más de 60 años, causando profundos sufrimientos al pueblo cubano. Más recientemente, ha intensificado su bloqueo y sanciones, afectando gravemente el sustento básico de los cubanos y generando una amplia preocupación en la comunidad internacional", afirmó.
El portavoz también instó a Washington a modificar su política hacia la isla.
"Estados Unidos debería escuchar las justas voces de la comunidad internacional, poner fin de inmediato a su bloqueo y presión coercitiva contra Cuba, y dejar de vulnerar el derecho del pueblo cubano a la subsistencia y al desarrollo", declaró.
Un respaldo constante de Pekín
La reacción del gobierno chino se enmarca en una línea de apoyo sostenido al régimen cubano. En mayo, el propio Lin Jian defendió públicamente a Raúl Castro después de que Estados Unidos presentara cargos penales en su contra. Días más tarde, el 9 de julio, el embajador chino en La Habana reiteró la confianza de Pekín en que Cuba "logrará su desarrollo".
Ese respaldo también se ha traducido en ayuda económica. En enero de 2026, el presidente Xi Jinping autorizó un paquete de asistencia de emergencia valorado en 80 millones de dólares, además del envío de entre 60,000 y 90,000 toneladas de arroz para aliviar la crisis alimentaria que atraviesa la isla.
China se ha consolidado además como el principal socio comercial de Cuba desde 2017. En los últimos años, el régimen ha intensificado su apuesta por las inversiones chinas como alternativa frente al endurecimiento de las sanciones estadounidenses, incluyendo negociaciones para proyectos turísticos como la explotación del Hotel Copacabana, en La Habana.
La respuesta de La Habana
Tras el anuncio de las nuevas sanciones, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, calificó las medidas de "criminales y genocidas" y acusó a Washington de continuar "reforzando la guerra contra el pueblo de Cuba, sus condiciones de vida y sus fuentes de sustento".
La posición de China también se refleja de manera sistemática en los foros internacionales. Desde 1992, Pekín ha votado a favor de todas las resoluciones de la Asamblea General de la ONU que reclaman el fin del embargo estadounidense. En la más reciente votación, celebrada en 2024, la resolución obtuvo 187 votos favorables y solo dos en contra: Estados Unidos e Israel.
Preguntas frecuentes sobre las sanciones de Estados Unidos a Cuba y el apoyo de China
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué China defiende a Cuba tras las sanciones de Estados Unidos?
China defiende a Cuba porque considera ilegales las sanciones de Estados Unidos y aboga por el fin del embargo. El gobierno chino sostiene que estas medidas violan el derecho del pueblo cubano a la supervivencia y al desarrollo, y contravienen las normas básicas de las relaciones internacionales. Además, China ha sido un socio constante de Cuba, brindando apoyo económico y político en diversas ocasiones.
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¿Cuáles son las sanciones más recientes de Estados Unidos contra Cuba?
La administración de Donald Trump anunció una nueva ronda de sanciones contra 10 entidades cubanas, incluyendo el Ministerio de Turismo y el Grupo Empresarial de Comercio Exterior. Estas sanciones forman parte de más de 240 medidas aplicadas en 2026 bajo la Orden Ejecutiva 14404. Las sanciones buscan asfixiar económicamente al régimen cubano, afectando sectores clave como el turismo y el comercio exterior.
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¿Cómo ha respondido Cuba a las sanciones de Estados Unidos?
El gobierno cubano ha calificado las sanciones de "criminales y genocidas". El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, acusó a Washington de reforzar la guerra contra el pueblo cubano, afectando su calidad de vida y fuentes de sustento. La Habana ha contado con el respaldo de China en foros internacionales y en términos de cooperación económica para enfrentar estas medidas.
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¿Qué tipo de apoyo ha ofrecido China a Cuba en el contexto de las sanciones?
China ha ofrecido apoyo económico y asistencia de emergencia a Cuba, valorada en 80 millones de dólares y 60,000 toneladas de arroz. Este respaldo busca aliviar la crisis alimentaria y energética de la isla, agravada por las sanciones estadounidenses. Además, Pekín ha reafirmado su apoyo político en diversos foros internacionales, instando a Estados Unidos a levantar el embargo y las medidas coercitivas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.