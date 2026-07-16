Messi guía y Lautaro desata la locura: Argentina está en la final del Mundial 2026

Lionel Messi, a sus 39 años, asistió con un centro milimétrico desde la derecha y Lautaro Martínez remató de cabeza en el segundo minuto del tiempo añadido para sellar el 2-1 que clasificó a Argentina a la final del Mundial 2026, tras eliminar a Inglaterra este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La Albiceleste completó así otra remontada épica en el torneo, confirmando una capacidad de reacción que ha sido su sello durante toda la competencia. El equipo de Lionel Scaloni disputará el domingo 19 de julio su segunda final consecutiva de Copa del Mundo, frente a España.

El partido fue un duelo de enorme intensidad táctica. El primer tiempo transcurrió sin goles, con ambas selecciones cerrando espacios y disputando cada balón en el mediocampo sin conceder ocasiones claras.

A los 55 minutos, Declan Rice recuperó la pelota en la mitad de la cancha y la jugada terminó con Anthony Gordon definiendo para poner el 1-0 a favor de los Tres Leones. Inglaterra parecía encaminada a la final.

Pero Argentina no se derrumbó. El equipo adelantó líneas, monopolizó la posesión y comenzó a presionar el área de Jordan Pickford, que sostuvo la ventaja inglesa con varias intervenciones decisivas.

A los 82 minutos, Enzo Fernández apareció con un potente remate desde fuera del área que venció al arquero inglés y estableció el 1-1, devolviendo la ilusión a la Albiceleste.

Con el empate en el marcador, Scaloni recurrió al banco y entre los ingresados estaba Lautaro Martínez. La apuesta encontró premio casi de inmediato.

Ya en el descuento, Messi levantó la cabeza y dibujó un pase perfecto hacia el área. El delantero del Inter de Milán se anticipó a la defensa inglesa y conectó un cabezazo que desató la locura argentina en las tribunas del estadio de Atlanta.

El estadio se convirtió en una extensión de Buenos Aires. Desde las gradas bajó un coro de «Gracias, Maradona», mientras los futbolistas desplegaban en el centro del campo una bandera con la leyenda «Las Malvinas son argentinas», en un gesto cargado de simbolismo dado el contexto histórico del rival.

La pancarta generó polémica inmediata, ya que la FIFA podría sancionar a Argentina por exhibirla: el organismo había prohibido expresamente el ingreso al estadio de banderas o elementos con referencias a las Malvinas, con un operativo de 1,600 agentes policiales y accesos separados para los hinchas de ambos países.

La previa del encuentro también estuvo cargada de tensión política. La vicepresidenta argentina incendió la previa de la semifinal con declaraciones de alto voltaje contra Inglaterra en referencia a la soberanía de las Malvinas. Messi, en tono más deportivo, advirtió en la previa que se habían dicho «muchas boludeces» durante la semana y prometió dedicarle la victoria a «esos boludos».

Argentina, vigente campeona del mundo desde Qatar 2022, llega a la final en busca de su cuarta estrella. Su rival, España, eliminó a Francia 2-0 el martes 14 de julio en Dallas, con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

La final España vs. Argentina está confirmada para el domingo 19 de julio a las 15:00, hora de Cuba, en lo que será el partido más esperado del Mundial 2026.