Cubana muestra el alto precio de los jugos y lamenta el golpe a su bolsillo

Una cubana identificada como Lety Lety, trabajadora por cuenta propia (TCP), publicó un video en Facebook en el que denunció con indignación el precio de los jugos en Cuba: 300 pesos por una caja y 500 pesos por una lata, productos que tuvo que comprar para su hija enferma.

«¿Y cuánto ustedes creen que me costaron estos jugos? 300 pesos una caja de jugo. Y 500 pesos una lata de jugo. ¿Qué es esto? ¿Hasta cuándo?», preguntó la mujer en la grabación.

Lety Lety reconoce que pudo costear la compra gracias a su trabajo, pero dirige su angustia hacia quienes no tienen esa posibilidad: «Gracias a Dios tengo el dinero y se los pude comprar a mi niña porque está enferma. ¿Cuántas madres no tienen un peso para comprarle eso a sus hijos?».

La mujer señaló que la situación es especialmente grave porque, según afirma, «actualmente hay millones de niños con enfermedades digestivas» en Cuba, lo que convierte el acceso a bebidas básicas como los jugos en una necesidad urgente que muchas familias no pueden cubrir.

En su denuncia, apuntó directamente a las mipyme como responsables de los precios abusivos, con una acusación que va más allá del mercado: «Aquí todo el mundo sabe de quiénes son las mipyme. Y entonces, ¿van llenándose los bolsillos de arriba?».

Como TCP, Lety describió el círculo vicioso en el que opera: compra insumos a precios disparados por el tipo de cambio del dólar y se ve obligada a vender caro o cerrar. «Porque te venden las cosas a un precio súper exagerdo. Cuando tú vienes a vender, tienes que vender a un precio caro. ¿Y qué hacemos? Como me dijeron un día, cierro el negocio. No vendo. ¿De qué vivo?», lamenta.

La cubana cerró su mensaje con una pregunta que resume el hartazgo de muchos en la isla: «Ya es una falta de respeto lo que tienen con nosotros los cubanos. Falta de respeto, falta de empatía, falta de moral, falta de humanidad. ¿Hasta cuándo es esto?».

Este testimonio llega en un contexto de precios de alimentos que han vuelto a la locura en la isla.

El 20 de junio, el régimen cubano eliminó los topes de precios para productos básicos importados —pollo, aceite, leche en polvo, pastas y salchichas— mediante la Resolución 150/2026, parte de un paquete de 176 medidas económicas presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz.

El dólar en el mercado informal cotiza entre 655 y 695 pesos cubanos, encareciendo todos los productos importados.

La inflación oficial interanual en mayo de 2026 fue de 15,89%, con alimentos y bebidas no alcohólicas subiendo 19,24%, aunque estimaciones independientes sitúan la inflación real en torno al 70%.

El salario promedio mensual en Cuba ronda los 5,827 pesos, mientras que una compra básica en el mercado informal puede superar los 30,000 pesos, una aritmética imposible que retratan los videos virales que se multiplican en redes sociales.