“La cuenta no da”: video viral retrata la aritmética imposible entre salarios y precios en Cuba

De la libreta recortada a los precios desbocados: la tormenta perfecta para los cubanos

Un video de 16 segundos publicado este jueves en Facebook por el creador de contenidos Loky Kubah resume con humor negro lo que millones de cubanos enfrentan cada mes: aceite a 1,800 pesos, carbón a 1,500, azúcar a 900 pesos el kilogramo, arroz a 300 la libra y un cartón de huevos a 3,000 pesos, frente a un salario mensual de apenas 2,500 pesos.

"Esto tiene que estar mal, esto es mi humedad, esto tiene que estar mal, esto no puede ser así", repite el creador con sarcasmo, y la reacción fue inmediata, con unos mil comentarios en pocas horas.

El video llegó en un momento de máxima tensión. El 19 de junio, el primer ministro Manuel Marrero Cruz anunció ante la Asamblea Nacional un paquete de 176 medidas económicas que elevará el salario mínimo a 3,210 pesos a partir del 1 de julio.

La reacción ciudadana fue de sarcasmo y resignación, pues al tipo de cambio informal del 20 de junio, de 693 pesos por dólar, ese salario equivale a apenas 4,65 dólares mensuales.

Los comentarios en el video confirman que la situación varía y empeora según la provincia. "En Camagüey el carbón está a 4,000 pesos", escribió una usuaria.

Otra, desde La Habana, respondió: "Te quedaste corto con el precio de la azúcar porque aquí ya está a 1,000 pesos el kilogramo». Una tercera describió su zona: "Aceite 1,800, azúcar por libra 400, arroz 330 la libra y carbón 3,500 o 4,000 y está perdido".

El referente más citado en redes fue el cartón de huevos, que en el mercado informal ronda entre 3,000 y 4,000 pesos, es decir, puede costar más que el salario mínimo completo.

"Los que están mal son los que pusieron esa cantidad como salario", sentenció otro comentarista. "Y nos volvemos locos sacando la cuenta y no da", resumió una usuaria más.

La brecha entre ingresos y precios no es nueva ni accidental. El economista Javier Pérez Capdevila estimó que una persona necesita alrededor de 96,060 pesos mensuales para cubrir gastos básicos, de los cuales 70,070 pesos corresponderían solo a alimentos.

El propio periódico oficial Invasor admitió en días recientes que el salario es "la principal fuente de descontento" entre los trabajadores cubanos.

Por su parte, el sindicalista Edilberto Acosta Ramos advirtió que "la problemática salarial provoca consecuencias graves como la desmotivación, la indisciplina laboral y el éxodo de personas con preparación y experiencia".

Ese éxodo ya tiene cifras concretas: más de 24,000 plazas docentes vacantes al inicio del curso 2025-2026 y más de 24,000 trabajadores perdidos en el sistema de salud.

Mientras tanto, el dólar en el mercado informal se acerca a la barrera de los 700 pesos, tras acumular una subida de 108 pesos solo en junio, equivalente a más de 18 % en 20 días.

El golpe más reciente llegó el 18 de junio, cuando el gobernante Miguel Díaz-Canel anunció que la canasta básica dejará de ser universal y quedará restringida a jubilados, familias con niños enfermos crónicos y personas vulnerables, en el mayor recorte al racionamiento desde su creación en 1962.

La ironía es que los jubilados, únicos que conservarán ese beneficio, cobran una pensión mínima de 3,056 pesos mensuales, menos de nueve dólares, frente a una canasta básica para dos personas que en La Habana costaba entre 39,595 y 41,735 pesos al mes en 2025.