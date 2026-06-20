“La cuenta no da”: video viral retrata la aritmética imposible entre salarios y precios en Cuba

Un video de 16 segundos publicado este jueves en Facebook por el creador de contenidos Loky Kubah resume con humor negro lo que millones de cubanos enfrentan cada mes: aceite a 1,800 pesos, carbón a 1,500, azúcar a 900 pesos el kilogramo, arroz a 300 la libra y un cartón de huevos a 3,000 pesos, frente a un salario mensual de apenas 2,500 pesos.
"Esto tiene que estar mal, esto es mi humedad, esto tiene que estar mal, esto no puede ser así", repite el creador con sarcasmo, y la reacción fue inmediata, con unos mil comentarios en pocas horas.
El video llegó en un momento de máxima tensión. El 19 de junio, el primer ministro Manuel Marrero Cruz anunció ante la Asamblea Nacional un paquete de 176 medidas económicas que elevará el salario mínimo a 3,210 pesos a partir del 1 de julio.
La reacción ciudadana fue de sarcasmo y resignación, pues al tipo de cambio informal del 20 de junio, de 693 pesos por dólar, ese salario equivale a apenas 4,65 dólares mensuales.
Los comentarios en el video confirman que la situación varía y empeora según la provincia. "En Camagüey el carbón está a 4,000 pesos", escribió una usuaria.
Otra, desde La Habana, respondió: "Te quedaste corto con el precio de la azúcar porque aquí ya está a 1,000 pesos el kilogramo». Una tercera describió su zona: "Aceite 1,800, azúcar por libra 400, arroz 330 la libra y carbón 3,500 o 4,000 y está perdido".
El referente más citado en redes fue el cartón de huevos, que en el mercado informal ronda entre 3,000 y 4,000 pesos, es decir, puede costar más que el salario mínimo completo.
"Los que están mal son los que pusieron esa cantidad como salario", sentenció otro comentarista. "Y nos volvemos locos sacando la cuenta y no da", resumió una usuaria más.
La brecha entre ingresos y precios no es nueva ni accidental. El economista Javier Pérez Capdevila estimó que una persona necesita alrededor de 96,060 pesos mensuales para cubrir gastos básicos, de los cuales 70,070 pesos corresponderían solo a alimentos.
El propio periódico oficial Invasor admitió en días recientes que el salario es "la principal fuente de descontento" entre los trabajadores cubanos.
Por su parte, el sindicalista Edilberto Acosta Ramos advirtió que "la problemática salarial provoca consecuencias graves como la desmotivación, la indisciplina laboral y el éxodo de personas con preparación y experiencia".
Ese éxodo ya tiene cifras concretas: más de 24,000 plazas docentes vacantes al inicio del curso 2025-2026 y más de 24,000 trabajadores perdidos en el sistema de salud.
Mientras tanto, el dólar en el mercado informal se acerca a la barrera de los 700 pesos, tras acumular una subida de 108 pesos solo en junio, equivalente a más de 18 % en 20 días.
El golpe más reciente llegó el 18 de junio, cuando el gobernante Miguel Díaz-Canel anunció que la canasta básica dejará de ser universal y quedará restringida a jubilados, familias con niños enfermos crónicos y personas vulnerables, en el mayor recorte al racionamiento desde su creación en 1962.
La ironía es que los jubilados, únicos que conservarán ese beneficio, cobran una pensión mínima de 3,056 pesos mensuales, menos de nueve dólares, frente a una canasta básica para dos personas que en La Habana costaba entre 39,595 y 41,735 pesos al mes en 2025.
Preguntas frecuentes sobre la crisis económica y alimentaria en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo afecta el nuevo salario mínimo en Cuba al poder adquisitivo de los ciudadanos?
El nuevo salario mínimo de 3,210 pesos cubanos apenas equivale a 4,65 dólares mensuales al tipo de cambio informal, lo cual es insuficiente para cubrir siquiera los productos básicos. Con precios como un cartón de huevos entre 3,000 y 4,000 pesos, el salario no alcanza para satisfacer las necesidades alimentarias básicas, exacerbando la crisis económica en el país.
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¿Cuál es la situación actual de los precios de alimentos en Cuba?
Los precios de los alimentos en Cuba son exorbitantes e inaccesibles para la mayoría de la población. Por ejemplo, un cartón de huevos puede costar hasta 4,000 pesos, superando el salario mínimo. Además, los precios varían y empeoran según la provincia, con productos básicos como el arroz y el azúcar alcanzando cifras astronómicas. Esta situación refleja una inflación descontrolada y una brecha creciente entre ingresos y costos de vida.
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¿Por qué el aumento salarial no mejora la calidad de vida en Cuba?
El aumento salarial a 3,210 pesos cubanos es insuficiente frente a los altos precios de los productos básicos y la inflación galopante. La canasta básica en Cuba requiere más de 96,000 pesos mensuales, lo que está muy por encima del nuevo salario mínimo. Además, el aumento salarial puede provocar un alza en la inflación, anulando cualquier beneficio aparente. La raíz del problema radica en la necesidad de reducir los precios de los productos básicos, no solo de incrementar los salarios.
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¿Cómo afecta la inflación a los cubanos jubilados?
La inflación en Cuba ha reducido drásticamente el poder adquisitivo de los jubilados. Con pensiones que rondan los 3,000 pesos mensuales, los jubilados no pueden cubrir ni siquiera sus necesidades básicas, como un cartón de huevos, que puede costar más que su pensión completa. Esto ha llevado a muchos a reducir o eliminar comidas diarias, afectando gravemente su salud y bienestar.
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¿Cuál es la relación entre la devaluación del peso cubano y los precios de los alimentos?
La devaluación del peso cubano ha contribuido directamente al aumento de los precios de los alimentos. A medida que el valor del dólar aumenta en el mercado informal, los precios de los productos básicos, muchos de los cuales son importados, también suben, haciendo que los alimentos sean cada vez más inaccesibles para la población cubana que depende del peso cubano.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.