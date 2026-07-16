¿La FIFA podría sancionar a Argentina por exhibir una pancarta sobre las Malvinas tras eliminar a Inglaterra?

Argentina podría enfrentar una sanción de la FIFA después de que varios de sus jugadores exhibieran este miércoles una pancarta con el mensaje «Las Malvinas son Argentinas» sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, tras la victoria 2-1 frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, informó The Athletic.

El centrocampista Giovani Lo Celso fue quien desplegó la pancarta al término del encuentro, aunque previamente también fue sostenida por los defensas Nicolás Otamendi y Cristian Romero durante las celebraciones.

Las imágenes cobraron especial relevancia porque la FIFA había prohibido expresamente el ingreso al estadio de banderas y otros elementos con mensajes políticos relacionados con las Islas Malvinas.

La ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, había confirmado esa restricción antes del partido.

«No pueden ingresar banderas con contenido político», declaró la funcionaria al explicar las medidas de seguridad adoptadas para uno de los encuentros considerados de mayor riesgo del torneo.

Según el periodista Bruno Sgarzini, el Gobierno de Javier Milei coordinó con las autoridades estadounidenses para impedir el acceso de ese tipo de materiales al estadio, al considerar que podían generar incidentes entre las aficiones. Por ello, el hecho de que la pancarta terminara sobre el terreno de juego, en manos de los propios futbolistas, ha generado una fuerte repercusión.

¿Qué dice el reglamento de la FIFA?

Las normas vigentes contemplan sanciones para este tipo de situaciones.

Las Reglas de Juego de la International Football Association Board (IFAB) establecen que «el equipamiento no debe tener lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales» y añaden que «por cualquier infracción, el jugador y/o el equipo serán sancionados por el organizador de la competición, la federación nacional de fútbol o la FIFA».

A ello se suma el Código de Conducta en los Estadios de la FIFA, que prohíbe el ingreso o exhibición de «cualquier material de naturaleza política, ofensiva o discriminatoria» que pueda dirigirse contra un país o un grupo determinado.

Hasta el momento, la FIFA no se ha pronunciado sobre lo ocurrido. Diversos medios internacionales solicitaron una reacción del organismo, pero al cierre de esta información no había emitido comentarios.

Un antecedente en este mismo Mundial

La posibilidad de una sanción no resulta inédita.

Durante este Mundial, un juez federal de California ratificó la prohibición del uso de la bandera prerrevolucionaria de Irán en los estadios del torneo, al considerar que constituía un símbolo de carácter político.

Ese precedente ha alimentado las especulaciones sobre una posible investigación por la exhibición de la pancarta argentina.

Un duelo cargado de simbolismo

El enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra estuvo rodeado desde el inicio por una fuerte carga histórica y política.

Las autoridades reforzaron el dispositivo de seguridad con unos 1,600 agentes y establecieron accesos separados para ambas aficiones debido al riesgo de incidentes.

La rivalidad entre ambas selecciones trasciende el fútbol desde la Guerra de las Malvinas de 1982, conflicto en el que murieron 649 militares argentinos, 255 británicos y tres civiles isleños. Cuatro años después, Diego Maradona convirtió el duelo de México 1986 en un símbolo para los argentinos con la «Mano de Dios» y el «Gol del Siglo».

En la antesala del encuentro, la vicepresidenta Victoria Villarruel publicó un mensaje en el que calificó a los británicos de "piratas usurpadores" e "invasores" y reivindicó el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. Javier Milei también reivindicó la soberanía argentina sobre el archipiélago.

Consultado por periodistas al finalizar el partido, uno de los jugadores argentinos reforzó el mensaje al ser preguntado por la polémica.

«Y serán siempre argentinas», respondió.

Argentina, vigente campeona del mundo desde Qatar 2022, se medirá a España en la final del domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde podría convertirse en el tercer equipo de la historia en conquistar dos Copas del Mundo consecutivas.